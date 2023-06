Když Jalonen skončí... Dvacítka hledá kouče: dvě jména. Kdo už dostal laso?

Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka si uvědomuje, že do čtvrtfinále nevstupují Češi jako favorité • Michal Beránek / Sport

Trenér Kari Jalonen na letišti po příletu do Prahy • Pavel Mazáč / Sport

Radimu Rulík se s částí stříbrného týmu vrátil do Česka • Michal Beránek/Sport

Aleš Čech se po příletu do Čech zdraví s koučem Rulíkem • Michal Beránek / Sport

Pardubičtí trenéři slaví postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Trenér Pardubic Radim Rulík na střídačce během semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Reprezentační kouč Kari Jalonen přichází do sídla Českého hokeje • Pavel Mazáč / Sport

Necelé tři týdny uplynuly od chvíle, co hokejový svaz oznámil, že českou dvacítku povede i nadále Radim Rulík. Už pozítří to však může být jinak. Nabídku trénovat juniorskou reprezentaci podle informací Sportu už dostal kouč, který loni trénoval v extralize a dříve působil i jako asistent u reprezentace U18. Ve hře je ale i další varianta s velkým jménem. Druhý oslovený nezávazně mluvil s Aloisem Hadamczikem. Nejprve však záleží, k jakému závěru dospěje reality show kolem Kariho Jalonena. Zda finský kouč bude u národního týmu pokračovat. Do oficiálního verdiktu zbývají dva dny.