Čeští hokejisté do 18 let hrají s Němci • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let se radují z gólu v duelu proti USA • ČTK / Šálek Václav

V prvním zápase smázli americký výběr v suchém dresu - 7:2. Čeští reprezentanti do 18 let nyní na slavném Hlinka Gretzky Cupu touží po skalpu Němců. Východní soused při prvním představení schytal debakl od Švédů v poměru 1:11, má tedy co napravovat. Osmnáctka pod vedením Davida Čermáka ovšem nechce nic ponechat náhodě, od 19:00 bojuje o druhý skalp v řadě. Jak se vede českým mladíkům? Sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.