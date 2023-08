Adam Jecho a další mladíci do 18 let chtějí Česku vrátit zlato z Hlinkova poháru • ČTK / Šálek Václav

Je to tady. Čeští hokejisté do 18 let se v sobotu přetahují s Kanadou o zlaté medaile na Hlinka Gretzky Cupu. Výtečně hrající výběr trenéra Davida Čermáka po jasném výsledku 8:2 postoupil přes Finsko a sebevědomí mu nechybí. Tým okolo lídra Adama Benáka chce Česku vrátit první příčku z roku 2016. Prolomí sedmileté čekání? Sleduje ONLINE z finálového klání na webu iSport.cz.