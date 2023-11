Zrychlit a zpřesnit! Dvacítka před MS juniorů zatím na konkurenci nestačí

Stejně jako dospělá, tak i juniorská reprezentace má svůj sraz. V Chomutově se na turnaj pěti zemí sjely budoucí hvězdičky, které třeba jednou budou válet i v seniorských výběrech. Českým mladíkům ale zatím vstup do turnaje nevychází. Ve středu na úvod podlehli 2:3 Švýcarsku a ve čtvrtek padli 2:5 s Finskem. „Hráči se musí naučit konzistenci každého střídání a každého malého souboje,“ sdělil hlavní trenér Patrik Augusta. O víkendu čekají jeho tým duely proti Švédsku a Slovensku.

Český výběr přitom disponuje hráči, kteří mají slušný potenciál a škálu dovedností pro to, aby se prosadili jak na mezinárodní scéně, tak následně v dospělém hokeji. Některým se to už daří. Třeba liberečtí Bílí Tygři vyslali na sraz hned pět svých hráčů a z toho tři hrají pravidelně extraligu. Jaromír Pérez, Jakub Dvořák a Tomáš Galvas jsou stabilními členy áčka.

A našli byste i další kluky, kteří už mají starty v nejvyšší soutěži za sebou, například Adam Jiříček z Plzně nebo Matěj Maštalířský, který si říká o větší prostor v Litvínově.

Nasbírané zkušenosti jim bezpochyby pomůžou i v mezinárodních zápasech. „Znát to je v určitých fázích utkání. Na druhou stranu oni hrají v extralize šest až osm minut a tady dostávají osmnáct, takže je vidět, že v závěru utkání už z nich jde trochu pára,“ vysvětluje kouč.

Nabízí se, že by pro některé z nich mohla být lepší variantou první liga, kde by v dospělém hokeji dostali více prostoru a větší roli v hierarchii týmu. Jestli to je ale pro hráče lepší cesta, neví ani sám Augusta.

„Těžko říct. Samozřejmě extraliga je u nás nejvyšší liga a jsme rádi, že někteří tam šanci vůbec dostávají,“ zmiňuje. „Vidíte rozdíl mezi kluky, kteří přijdou z extraligy juniorů, anebo z nejvyšší soutěže dospělých. Každá liga je odlišná a má svá specifika. Hlavně mezinárodní hokej je úplně něco jiného. S tím se nesetkají ani v jedné z lig. Jde o to, jak rychle se na něj dokážou adaptovat.“

A co tedy dělalo českému výběru největší problém? Za prvé je důležité říct, že oba zápasy byly naprosto rozdílné. „Myslím, že se Švýcary jsme hru trochu diktovali. Byli jsme víc na kotouči, ale bohužel jsme dostali lekci z produktivity. S Finy to bylo obráceně. Byli dominantnější a my jsme se s nimi srovnali až ve druhé a třetí třetině,“ hodnotil prozatímní vystoupení mužstva ještě minulou sezonu trenér Liberce.

Že ve druhém zápase hráči nechytili tempo úvodu utkání, ví i Galvas. „V první třetině jsme nenastoupili dobře. To byl největší problém,“ přemítal. Pro sedmnáctiletého obránce je to první mezinárodní turnaj v kategorii U20 a přidává zajímavý poznatek: „Proti Finům to bylo rychlejší než v extralize.“

Ti mají ve svém týmu borce, kteří už pravidelně nastupují v tamní nejvyšší soutěži a zkušenosti z dospělého hokeje umí výborně přenést i do juniorské reprezentace. „Nechali jsme je utéct a oni pak nedělali chyby. Řekl bych, že byli pořád o krok napřed,“ přibližuje útočník Jiří Felcman, který působí ve švýcarském Langnau.

V pátek čeští hráči absolvovali dopolední trénink, kde už se připravovali na sobotní duel s další skandinávskou hokejovou velmocí, Švédskem.

Na velké změny je ale během krátkých reprezentačních srazů málo času. Na kterých dovednostech tedy mladíci makali? „Musíme mít větší tlak na branku a jisté založení útoků. Netahat kotouče zpátky,“ vypíchl důležité body Felcman.

„Pracujeme spíš na systémových věcech. Chceme jít do forčeku, hodně dobře bruslit a dostávat soupeře pod tlak. Byly to spíš menší věci, jako rychlé otáčení hry a tranzice,“ dodává Augusta.