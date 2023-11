Benák záhadně chyběl, ale dá si repete. Začíná turnaj budoucích mistrů

Jeho dodatečná nominace do české sedmnáctky byla trochu záhadou. Adam Benák patřil k hvězdám letního Hlinka Gretzky Cupu. Osmnáctka vyráží na turnaj do Finska, dvacítku čeká v Chomutově poslední akce před světovým šampionátem. Původně se jméno největšího talentu od časů Davida Pastrňáka nevešlo na soupisku žádného výběru. Ani v sedmnáctce. Mohlo to vypadat i následovně: Co? Oni ho nevzali? Dobrá, poletí na World Hockey Challenge. Neoficiální mistrovství světa hráčů do 17 let začíná ve čtvrtek.