Skalp Američanů i pohár utekl. Dostali jsme facku, litoval střelec Švančara

Čeští hokejisté do 16 let si na zimní olympiádě dětí a mládeže zahrají finále • ČTK / AP / Joel Marklund for OIS/IOC

Čeští hokejisté do 16 let si na zimní olympiádě dětí a mládeže zahrají finále • ČTK / AP / Joel Marklund for OIS/IOC

Čeští hokejisté do 17 let skončili na domácím turnaji v Ostravě a Kravařích na třetím místě • Aleš Krecl / ceskyhokej.cz

Cenné vítězství nad Američany i celkový triumf v Turnaji pěti v Ostravě a Kravařích českým reprezentantům do 17 let utekl mezi prsty. V přímém boji o zlato Češi ještě jedenáct minut před koncem vedli 4:1, dvěma góly se blýsknul šestnáctiletý Robin Švančara, útočník třineckých Ocelářů. Jenže Američané dvakrát udeřili bez gólmana, vyhráli 5:4 v prodloužení a turnaj ovládli. Druzí skončili Finové, třetí Češi.

„Škoda, do posledního zápasu proti Američanům jsme vstoupili výborně, celkem jsme je i přehrávali,“ líčil Švančara. „Hraje se šedesát minut, nevydrželi jsme to až do konce. To nás bohužel stálo náskok a prohráli jsme.“

Co pozitivního si vzít z takové prohry?

„Že můžeme hrát s každým. Na turnaji jsme dokázali přehrávat každého soupeře, to je plus. Bohužel to celkově nevyšlo. Je to škoda, že jsme to nedotáhli. Příště už nám to snad neuteče. V normální hrací době jsme neprohráli ani jednou, se Švédy zápas otočili, můžeme si říct, že jsme hráli s nejlepšími na světě vyrovnaný hokej. Lepší by ale samozřejmě bylo zlato na konci. Bohužel, ne všechno se dá vyhrát.“

Dá se otočka Američanů brát i jako zdravá „ťafka“ a poučení do budoucna pro větší akce?

„Jasně, trošku nás to bodlo. Nemůžeme přestat bruslit s takovými soupeři, jako jsou Amerika, Fini nebo Švédi. Všechno skvělí bruslaři. Je to pro nás taková lehká facka. Příště už se to nestane. Snad.“

Proti Američanům jste se trefil dvakrát. Pomohl důraz a trocha štěstí?

„Ano, při prvním jsme dobře sehráli přesilovku, byl tam tlak do brány, snažil jsem se udělat co největší bordel. Šťastný odraz, prošel. Druhý gól padl z nahození na bránu z úhlu. Měl jsem i štěstí, tak snad bude přát i příště.“

Bylo vidět, že jste si i z velkého úhlu střelu pečlivě chystal. Věřil jste si na ni?

„Věřil jsem. Ze střídačky jsem slyšel - střílej na bránu! Tak jsem to tam poslal. A byl jsem rád.“

Američané měli několik šikovných hráčů, výrazní byli například Mooney nebo Potter, vás někdo zaujal?

„Jasně, mají tam hráče, co už jsou prospekti a mladé hvězdy, dalo by se říct. My se na to ale nesoustředíme, snažíme se hrát týmově.“

V třineckém dorostu (21 zápasů/16+15) a juniorce (11 zápasů/2+6) se vám vede, jak daleko pro vás je áčko Ocelářů?

„Nevím, snažím se podávat co nejlepší výkony, bylo by to hezké. Uvidíme.“

Je pro vás motivací o dva roky starší Petr Sikora, který se v áčku docela uchytil?

„Jasně, minulý rok jsme spolu hráli, získali titul. Je hezké, že se chytil v áčku, rád se na něj kouknu, když hraje.“ (usmívá se)

Co budoucnost? Máte už promyšleno, jakou cestou vyrazíte? Evropskou, zámořskou?

„Ještě nemám jasno. Soustředím se na tuto sezonu, s klukama ji máme v Třinci myslím dobře rozjetou, dál to zatím neřeším.“