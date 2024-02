Stříbrná parta „utekla“ do světa, Sikora bojuje o srdce třineckých fanoušků

Po stříbrném Hlinkově memoriálu se rozutekli do světa. Z úspěšné třinecké party zůstal doma pouze Petr Sikora. Z pětice mládežnických reprezentantů jako jediný bojuje o prostor a čas v Tipsport extralize. Úspěšně. Čerstvě osmnáctiletý mladík za Oceláře naskočil do osmnácti zápasů, ve středu proti Kladnu (5:0) se po několika nastřelených tyčkách poprvé trefil. Nebojácnou hrou a odvážnými průniky už si získal srdce fanoušků, každou jeho vydařenou akci odměňují potleskem. Nedávno proti Spartě si ho fandové hlasitým skandováním dokonce vyžádali i do nájezdů. „To bylo šílené, moc děkuji, super pocit,“ říká šikovný útočník.

Na posledním Hlinkově memoriálu reprezentovalo pět mladých Ocelářů. Všichni byli vidět, věští se jim solidní budoucnost. Doma ovšem zůstal jen Petr Sikora. Brankář Jakub Milota (Cape Breton), obránce Aleš Zielinski (Moncton) a útočník Matěj Kubiesa (Prince Albert) odešli do zámořských juniorských soutěží. Forvard Šimon Pohludka zamířil do Finska (Lahti Pelicans).

Sikora zůstal. Je oporou třinecké juniorky (27 zápasů/ 12+21) a díky rozsáhlé marodce Ocelářů naskočil i do extraligy. Místo si drží, odehrál osmnáct extraligových zápasů, nasbíral v nich tři body (1+2). Průměrný ice-time má 8:07 minuty. Větší vytížení z ročníku 2006 mají v soutěži pouze obránci Tomáš Galvas v Liberci (24 zápasů/ 1+4, 10:37) a do zranění Adam Jiříček v Plzni (19/ 0+1, 13:04).

Podporu nemá Sikora jen u diváků. Progres a snahu oceňují i zkušení mazáci. „Siki je skvělý hráč,“ nechal se slyšet například Martin Růžička. „Vidím ho i v tréninku, je šikovný, pracovitý. Skromný kluk, který chce se zlepšovat, což je skvělé. Hraje opravdu dobře a věřím, že se ještě ukáže.“

Jak si vedou stříbrní Oceláři z Hlinkova memoriálu 2023 Jakub Milota (brankář, Cape Breton, QMJHL) 24 zápasů, průměr 2,60, úspěšnost 91,20 % Aleš Zielinski (obránce, Moncton, QMJHL) 37 zápasů/ 0+6 Matěj Kubiesa (útočník, Prince Albert, WHL) 38 zápasů/ 6+7 Petr Sikora (útočník, Třinec) juniorka 27 zápasů/ 12+21, extraliga 18/ 1+2 Šimon Pohludka (útočník, Lahti) U18 31 zápasů/ 18+20, U20 4/ 0

Proti Kladnu se Sikora poprvé trefil. Mazácky. Mezi třemi soupeři si potáhl puk do bekhendu, kanadský gólman Landon Bow neměl šanci. „Vilo (Čacho) mi to dal hezky před branku, naznačil jsem střelu, ale trochu mi to poujelo,“ popisoval s úsměvem třinecký mladík. „Pak jsem to chtěl cpát nahoru, to mi ale taky trochu ujelo, ale i tak to nakonec skončilo v brance. Super, že to vyšlo, čekal jsem dlouho.“

Pro puk na památku mu zajel další z třineckých matadorů Vladimír Dravecký. Ten má v organizaci Ocelářů už nějaký čas mladé dravce na povel. Není to tak dávno, co měl pod svými křídly Miloše Romana a Patrika Hrehorčáka. Teď má „tatko“, jak slovenskému útočníkovi občas v nadsázce říkají, vedle sebe v útoku právě Sikoru.

„Dravec byl rád i za mě, kluci mi gratulovali,“ těšilo novopečeného střelce. „Jsem hodně rád, že dostávám šanci. Proti juniorce je to rozdíl obrovský! Není prostor na nějaké extra kličky, v juniorce je to všechno volnější, víc nahoru dolů.“

Osmnácté narozeniny oslavil Sikora 2. ledna, ovšem s mřížkou na helmě stále nastupuje. „Nevím přesně, jak to je a jaká jsou pravidla,“ hlásil upřímně. „Někdo říká, že už bez mřížky hrát můžu, někdo zase, že v reprezentační osmnáctce s ní musím hrát. Tak jsem to nechal, když ji v repre stejně musím mít. Až po osmnáctkách ji shodím.“

Společně s třineckým obráncem Radimem Mrtkou (ročník 2007) je v nominaci na turnaj U18 v americkém Plymouthu. Češi se v generálce na mistrovství světa do 18 let od 6. do 11. února postupně utkají se Švédskem, Finskem a USA.

„V extralize mám pořád dost rezerv, musím zapracovat na rychlosti a dalších chybkách, které dělám,“ nelítá Sikora v oblacích. Co mu trenéři nejvíc vyčítají? „Že místo střely nahrávám. Pořád na mě křičí, ať střílím. A chipy do prostoru, tam to občas zadrhne.“

Je připravený pracovat. A ví, že zdravé sebevědomí mít musí. V kabině Ocelářů má vzorů hromady. „Třeba Martin Růžička. Má skvělou kariéru, kdyby se mi něco podobného povedlo, to bych byl hodně šťastný...“ dodal Sikora.