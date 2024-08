USA - Česko 1:2. Famózní otočka! Talent Hradce řídil úvodní výhru

Adam Benák exceloval na Hlinka Gretzky Cupu, v Plzni by měl dostat šanci i v áčku • Profimedia.cz

Parádní start! Čeští hokejisté do 18 let v úvodním zápase Hlinka Gretzky Cupu zvítězili 2:1 nad výběrem USA a připsali si první tři body. Výběr kouče Davida Čermáka sice proti zámořskému obrovi od 5. minuty prohrával, do hry se ale vrátil ve druhé třetině, kdy se podařilo srovnat útočníkovi Adamu Novotnému. Šestnáctiletý talent z Hradce Králové, který minulou sezonu debutoval v extralize, následně v závěru třetí dvacetiminutovky nahrál na vítězný gól Davida Rozsívala. Tahoun loňského turnaje Adam Benák si připsal dvě asistence.