Flek rozmázl Litvínov pěti body: Mají kvalitní hráče, věřím, že se zvednou
S druhou sirénou odpálil puk z vlastního pásma a v rohu hřiště zůstal vkleče opřený o hokejku s pohledem upřeným do ledu. Zkušený obránce Adam Polášek prožil s Litvínovem další hrozivou třetinu, solidně rozjetý zápas s Kometou ve 14. kole extraligy ztratila Verva čtyřmi inkasovanými góly v prostředním dějství. Řádil brněnský kapitán Jakub Flek, hattrickem a celkem pěti body přispěl k vítězství 5:2. „Upřímně jim přeju, ať se z toho co nejrychleji oklepou a začne se jim dařit,“ řekl na konto trápícího se soupeře.
Do životopisu by si vedle kolonky „hokejový útočník“ mohl připsat specializaci na Litvínov. Brněnský kapitán Jakub Flek odehrál v aktuálním kalendářním roce už čtvrté utkání proti Vervě, ve všech skóroval a zastavil se na neuvěřitelné bilanci deseti bodů (7+3). „To je pěkné, doufám, že mi to ještě nějaký čas s nimi vydrží,“ usmíval se po výhře 5:2. Ta se však v první třetině nerodila lehce.
„Snažili jsme se nachystat, přijeli jsme o den dřív. Chtěli jsme se oprostit od toho, co se o domácích píše. Chtěli jsme se koncentrovat na svůj výkon,“ popisoval po zápase hostující trenér Kamil Pokorný. Kometě i přes důkladnou přípravu záměr nevyšel podle představ. Litvínov byl v úvodu agresivní, rychle k hráčům přistupoval a dostal se do vedení po zásahu Petra Koblasy.
„První třetina vypadala slušně. Byť byly šance na obou stranách, jiskřička naděje, že by se to dneska mohlo zlomit, se objevila. Bohužel ve druhé třetiny hloupé chyby rozhodly o zápase,“ litoval asistent domácího kouče František Ptáček.
Litvínovskou jiskřičku naděje po šesti porážkách v řadě uhasil právě Flek. Nejdřív v přesilovce asistoval na trefu Šimona Stránského, pak zlomil vývoj, když frnkl s Liborem Zábranským v oslabení. Jako správný kapitán se podepsal pod všechny brněnské góly, hattrick pečetil ranou do odkryté klece v závěru. Když po utkání rozmlouval s novináři, přiletěla směrem k němu kšiltovka, jak se při podobném úspěchu sluší.
„Od Jirky Horáčka, našeho asistenta. Hodil mi ji i na led, takže je moje. Ale podepíšu mu ji a vrátím. Jde to i za spoluhráči,“ smál se Flek po snovém večeru. Zimní stadion Ivana Hlinky, kde sbírá body po hrstech, paradoxně nepatří k jeho oblíbeným. „Minule mi tady padly dva góly. Ale musím přiznat, že se mi tu vždycky hraje těžko. Zvlášť od doby, co zúžili led,“ říkal s úšklebkem.
Na druhé straně pochopitelně panovala daleko ponuřejší nálada. Litvínov na dně tabulky ztrácí už sedm bodů a zase nenašel cestu z černé série. „Začali jsme dobře, po dlouhé době jsme vstoupili do zápasu tak, že jsme vyhrávali. Potom si zase nepomůžeme speciálními týmy, dostaneme gól v přesilovce, místo abychom si tím pomohli. Hra se pak otočila. Zbytek zápasu byl zrcadlem toho, kde se momentálně asi nacházíme,“ soukal ze sebe kapitán Matúš Sukeľ.
Do ochozů si tentokrát našlo cestu jen lehce přes tři a půl tisíce diváků, oproti poslednímu duelu s Kladnem se fandové hlasitě nevymezovali proti vedení a generálnímu řediteli Pavlu Hynkovi. Po druhé třetině padla na tribuny tíživá atmosféra, až v závěru proběhlo několik pokřiků proti klubovým šéfům. „Už se bavíme opravdu hodně. Furt rozebíráme, co zlepšit, co můžeme udělat jinak. Každý musíme začít u sebe, každý se zlepšit jako jednotlivec. Pak se určitě zlepšíme jako tým,“ komentoval složitou situaci Sukeľ.
Povzbudivých slov se Verva dočkala i ze strany soupeře. „Nedaří se jim teď, ale mají tam kvalitní hráče. Věřím, že se zvednou, je na nich teď deka, to je strašně nepříjemné. Taky jsem si to několikrát v kariéře zažil,“ říkal Flek. S Kometou už je v tabulce druhý.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž