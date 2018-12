Trenéři dvacítky po letech zažijí Vánoce bez rodin: Eliáš přibalil cukroví | iSport.cz

Je to už více než dvacet let, kdy si hlavní kouč současné české dvacítky zahrál na šampionátu juniorů (1995 a 1996). Po delší době si teď Václav Varaďa znovu zopakuje, jaké je to je trávit vánoční svátky mimo rodinný kruh. „Je to specifické, poprvé od doby, kdy jsem na dvacítkách hrál, budu na Vánoce pryč. Takže jsme je s rodinou oslavili už v pondělí před odletem. V NHL jsme během svátků třeba taky cestovali někam na trip, ale to jsem ještě neměl děti,“ líčil Varaďa.

Jeho asistent Patrik Eliáš si ještě doma připomněl aspoň tradiční vánoční rituály a tradice. „Pekli jsme cukroví, zdobili stromek a tak dál. Ale nebylo to tak, že bychom slavili předčasné Vánoce. Holky si je udělají normálně na Štědrý den, i když některé dárky jsem dostal ještě před odletem. Nerozbaloval jsem je. Co mi bylo naděleno, se dozvím, až přijde čas,“ popisoval.

Obzvlášť na cukroví je bývalý skvělý útočník New Jersey Devils vysazený. Jednou během výluky NHL dokonce pekl perníčky při kulinářské soutěži. Ani v kufru, který si vzal teď na turnaj do Kanady, cukroví nechybělo. „Větší balení jsem si nechal poslat v zavazadle, jedno menší jsem měl na zobání u sebe v letadle,“ přiznal Eliáš.

Ten ještě coby kladenský junior s reprezentací trénoval na šampionát dvacítek, který končil v roce 1995 v kanadském Red Deeru. Nakonec však do něj nezasáhl. „Hráli jsme přípravný zápas v Calgary a dva nebo tři z nás se zranili, takže jsme ještě před turnajem letěli domů,“ vracel se. Ambiciózní tým kromě Eliáše přišel třeba taky o Radka Dvořáka. V sestavě zůstali například Petr Sýkora, Václav Prospal, Marek Židlický či Milan Hejduk. Varaďa se stal se šesti trefami nejlepším střelcem mužstva. Nicméně po těžkých ztrátách tým skončil až šestý.

Na dalším mistrovství světa dal Varaďa pět branek a byl opět nejlepším českým střelcem. Eliáš mezitím zamířil do New Jersey a na šampionát už se nedostal. „Hrálo se v Bostonu a Lou (tehdejší manažer Devils Lamoriello) mě už nepustil. Jel jsem se podívat na jeden zápas za klukama, byl dokonce v kabině, ale nastoupit jsem nemohl. Neměl jsem to štěstí si na dvacítkách zahrát. I proto jsem rád, že konečně budu součástí takového turnaje,“ dodal.

Neméně smělé vyhlídky má taky současný výběr. Šampionát dokáže být velice ošemetný, nicméně s posilami ze zámoří Martinem Nečasem, Filipem Zadinou a Martinem Kautem vypadá český výběr na papíře hodně slibně. „Pro nás všechny je určitě velké povzbuzení. Všem se v AHL dařilo, těšili se. Ať ty tři postavíme spolu nebo je rozložíme do dalších dvou pětek, tým získá určitě větší sílu,“ připomněl Eliáš.

Ve čtvrtek zasáhla Britskou Kolumbii silná vichřice. Kautovi nedorazila výstroj, a tak mu museli narychlo pořídit novou. Nakonec se však na led nedostal nikdo, hala v Nanaimu, kde našla česká dvacítka zázemí, se ocitla bez proudu. Kvůli bouři nedorazil Zadina za týmem na ostrov Vancouver. Nakonec počkal na ostatní, kteří se na pevninu přesunuli o den dřív, dokud se dalo.

Do šampionátu vstoupí čeští mladíci ve středu 26. prosince proti Švýcarsku (22.00).