Machala po Kanadě: Zapomeňme, čeká nás nejdůležitější zápas! | iSport.cz

Proč jste zápas s Kanadou nezvládli?

„Máme hrozné problémy s vylučováním. Oni nás provokovali, my jim to oplatili a vyloučili nás. To hrálo velkou roli, kromě toho děláme pořád stejné chyby ve vlastním pásmu. Musíme do dalšího zápasu jít s klidnou hlavou, protože to bude naše nejdůležitější utkání.“

Čím to, že se tým pořád střelecky tak trápí, v čele s tahouny, od kterých se očekávalo, že budou zápasy rozhodovat?

„Ani bych neřekl, že nám chybí štěstí. Nepadá to tam. Musíme prostě doufat, že ten příští zápas zvládneme.“

Jediný gól padl po přímočaré akci s Janem Jeníkem. Jak byste situaci popsal?

„Jeli jsme s Jéňou dva na jednoho, on parádně naznačil, že vystřelí, ale nahrál mně. Já už to jen zakončil. Honzu bych chtěl hrozně pochválit. Hrál první zápas, rozhodně byl náš nejlepší hráč.“

Myslíte, že byla šance zápas ještě zvrátit? Zejména ve druhé třetině, která byla z české strany nejlepší?

„Jel jsem sám na bránu, Jéňa to ještě zkoušel dorážet. To kdybychom dali, byl ten zápas úplně jiný. Viděl jsem díru mezi nohama, chyběl fakt kousek. Tam se ten zápas mohl otočit k nám.“

Ve třetí části jste do hry nezasáhl. proč jste odstoupil ze hry?

„Dostal jsem krosček. Ale snad to nic není. Doufám, že to bude v pohodě.“

V zápase s Dánskem půjde o postup, jak těžké bude se na něj připravit?

„Naštěstí máme den volna. Všichni tam půjdeme a předvedeme co nejlepší výkon. Bude to nejdůležitější zápas na šampionátu. Musíme výsledek hodit za hlavu, nebudeme se ohlížet, že jsme prohráli s Kanadou. Musíme se koukat jen dopředu. Na tenhle zápas zapomeneme.“

Co se dá dělat, aby vás důležitost zápasu nesvazovala?

„Musíme hlavně hrát jako jeden tým. Držet pospolu, nic si nevyčítat, nenadávat si, hrát jeden za druhého. To je naše motto. Jedině tak můžeme uspět.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:03. Comtois, 11:32. Leason, 16:39. Lafreniere, 34:41. Entwistle, 49:01. Frost Hosté: 06:40. Machala Sestavy Domácí: DiPietro (Scott) – Bouchard, Phillips, Brook, Mitchell, Smith, Dobson – Tippett, Glass, Comtois – Suzuki, Anderson-Dolan, Bowers – Leason, Hayton, Frost – Studnicka, Entwistle, Veleno – Lafreniere. Hosté: Patera (41. Škarek) – J. Galvas, Kvasnička, Gaspar, D. Mikyska, Šalda, F. Král, Bukač – M. Kaut, Nečas, Hrabík – Lauko, Kern, Zadina – Pour, Kondelík, Pekař – Jeník, Hladonik, Machala – Plášek ml.. Rozhodčí Anderson (USA), Heikkinen (FIN) – Goljak (BLR), Nikulainen (FIN) Stadion Rogers Arena