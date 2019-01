Kanada se sbírá ze šoku: za vyřazením je prasklá hůl i zpackaný nájezd | iSport.cz

Vstřelené góly na turnaji? Kanada jich měla před soubojem se severským týmem 23 a byla zdaleka nejlepší. Finsko naopak s dvanácti bylo podprůměrné. Zápas ale ukázal, že základní část byla skutečně jen formalitou.

Domácí totiž před sedmnácti tisíci diváky měli problém zaskórovat, na zásah obránce Iana Mitchella z 22. minuty nedokázal nikdo navázat. V poslední minutě pak favorit podlehl tlaku ze strany modrobílých a fantastický brankář Michael DiPietro, jehož jméno fanoušci v průběhu zápasu několikrát vyvolávali, přece jen kapituloval. Na šťastný odraz od Aleksi Heponiemiho nestačil.

„Věděl jsem, že hokejoví bohové nám pomohou," řekl po zápase pro TSN trenér Jussi Ahokas. „K výhře v takovém zápase potřebujete i šťastné odrazy a my jsme celou dobru věřili," dodal Fin.

A to ještě nevěděl, co se chystá. V 62. minutě si vybojoval brejk obránce Evan Bouchard a nakonec se z něj stalo trestné střílení, ke kterému se postavil kapitán Maxime Comtois. Co se asi honilo hostům hlavou? Eeli Tolvanen říkal, že se na střídačce raději ani nedíval, Finové si zkrátka mysleli, že je konec.

Maxime Comtois (@AnaheimDucks // #50 in 2017) has his penalty shot stopped by Ukko-Pekka Luukkonen (@BuffaloSabres // #54 in 2017) to keep the game alive in OT!



🇨🇦 #CAN 1 - 1 #FIN 🇫🇮 pic.twitter.com/EJGsk9hClp — Hockey Daily (@HockeyDaily365) January 3, 2019

Jenže útočník, který už v sezoně nakoukl do NHL kde patří Anaheimu, při něm působil nejistě a souboj jeden na jednoho vyhrál brankář Ukko-Pekka Luukkonen. A o pár minut později byla atmosféra ve Vancouveru podstatně horší.

Obránce Noah Dobson si skvěle sjel a chystal se podpořit útok, dostal výtečnou přihrávku a pálil do částečně odkrté brány. Jenže místo přesného zásahu mu praskla hokejka a rázem chyběl v obraně, kam Finové zamířili do přečíslení.

Přesnou střelou na lapačku ho zakončil Toni Utunen, muž, který v tomto ročníku ještě na žádné úrovni nedal ani gól. Konec. Hotovo.

With a wide-open net, Noah Dobson's stick breaks in half.



Utunen goes the other way and beats Michael DiPietro.



Finland wins the game 2-1. #WJC2019 pic.twitter.com/vLITrGFy5V — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) January 3, 2019

„Hokej je hra, kde rozhodují centimery, sekundy i milisekundy. Takhle prohrát? To je pěkně hořká pilulka. Vůbec nevím, co říct. Takhle jsem si turnaj nepředstavoval," řekl DiPietro, jehož maminka se už dříve v hledišti rozplakala štěstím když fanoušci vyvolávali synovo jméno.

Podobný vývoj nečekal pouze DiPietro, on ho asi nečekal nikdo. Ještě ani jednou v historii se totiž nestalo, aby Kanada během turnaje na domácí půdě neurvala medaili. Teď ji čeká jen šesté místo.

„Pamatuju si, jak Kanada vypadla ve čtvrtfinále před pár lety a jak zničený jsem z toho byl, když jsem to doma u televize sledoval," řekl autor jediné kanadské trefy Mitchell. „Chci se omluvit za to, jak jsme všechny zklamali," dodal bek, který od draftu 2017 patří Chicagu.

Mimochodem půjde také teprve o druhý případ za posledních 24 let, kdy mezi nejlepší čtveřicí nebude Kanada a Švédsko. Další favorit totiž podlehl jen o pár hodin dříve Švýcarsku. „Všichni se zlepšují a je čím dál těžší konstantně vyhrávat," řekl kanadský trenér Tim Hunter.

Ten musel po zápase čelit mnoha novinářským dotazům. Logicky například tomu, proč poslal na trestné střílení Comtoise, který vypadal spíš zaskočený, mezi kruhy zpomalil a pak slabě vystřelil.

„Na nájezdy to je náš nejlepší hráč," řekl Hunter.

„Prostě mi to nesedlo. Měl jsem něco v hlavě už když jsem se rozjížděl a držel jsem se té myšlenky až do konce," popsal útočník, ale nejvíce zklamání prožíval brankář DiPietro, který mimochodem Vancouveru patří i v NHL.

„Nikdo neprohrává rád, ale tohle je ještě úplně jiný pocit. Je to jako kdyby člověk zklamal celou zemi," řekl smutně.

Po zlatém roce tedy přichází jeden podstatně chudší. A Kanaďanům určitě bude v hlavě dlouho znít otázka "co kdyby"...