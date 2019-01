Jednička draftu NHL? Teď mě zajímá jen zlato, říká supertalent Hughes | iSport.cz

Vypadá to, že v play off jste se stal tajnou zbraní amerického týmu. Budete jí až do konce?

„Doufám, že ano. Ale tenhle turnaj není o mně, je o americkém týmu. Teď jsme ve finále, že ano? Ale chceme tady vyhrát i poslední zápas. A já i ostatní jsme připravení to příště zase osolit.“

Jaké bylo semifinále proti Rusku?

„Dobrý zápas. Každý soupeř, na kterého tady narazíme, je těžký. Rusové dobře bruslí, jsou náramně zruční a šikovní na puku. Je fajn, že vyhráli. Dobře zachytal brankář, obrana byla pevná, ubránili jsme oslabení a vydali ze sebe hodně. V posledním zápase do toho musíme jít se stejným nasazením. Za stavu 2:1 se do nás snažili tlačit, jinak to ale byl hokej nahoru a dolů. Diváky musel bavit.“

Líbila se vám atmosféra?

„V téhle budově se hraje NHL. Je to zábavné, myslím, že semifinále bylo navíc první zápas, kdy nám lidi fandili. Předtím na nás spíš bučeli, jako během čtvrtfinále. Tentokrát, když jsme dali gól, tak se radovali. Atmosféra byla parádní.“

Přihrál jste na gól, který byl nakonec vítězný, ve čtvrtfinále jste byl taky hodně vidět. Kvůli zranění jste předtím tři zápasy vynechal. Zdá se, že jste v plné síle...

„Jo, cítím se docela dobře, viděl jsem volného spoluhráče, tak jsem mu to šoupnul. Ale nejde o to, jak hraju já, je to o tom, kdo vyhrává. Jsme ve finále a na tom záleží nejvíc. A bylo nám jedno, na koho narazíme, protože zase to bude dobrý tým. Tohle není o tom, jak budou hrát ti druzí, ale co převedeme my jako tým USA. Musíme se soustředit hlavně na svůj výkon. Věřím, že to dopadne.“

Může vaše vystoupení v turnaji posílit vaši pozici před draftem NHL?

„Je to parádní, ale o draft se teď vůbec nestarám. Soustředím se na světový šampionát a na to, abychom vybojovali zlato.“