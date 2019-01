Finsko porazilo USA a bere z dvacítek zlato. V 59. minutě rozhodl Kakko | iSport.cz

Finové získali zlato od roku 2014 už potřetí a spravili si chuť po devátém místě z předminulého turnaje a šesté pozici z loňska. Vyhráli také šampionáty v letech 1987, 1998 a 2016. Američané získali medaili počtvrté za sebou. Předloňští šampioni brali na minulém turnaji v Buffalu i před třemi roky bronz.

Úvodní dějství přes šance na obou stranách branku nepřineslo. Za Finy zahrozili Samuli Vainionpää a Valtteri Puustinen, v dresu USA zase Logan Cockerill a Josh Norris. V polovině první třetiny sice Američané při přesilovce překonali Ukka-Pekku Luukkonena, ale radovat se nakonec nemohli.

Gól Olivera Wahlstroma neplatil pro postavení Alexandera Chmelevského v brankovišti. Český sudí Daniel Pražák s Rusem Jevgenijem Romaskem si situaci ověřili u videorozhodčího.

Finové se ubránili i v dalším oslabení a gólman Luukkonen zůstával stejně jako na druhé straně Cayden Primeau neprůstřelný. Finský gólman se vyznamenal i v 19. minutě ve vlastním oslabení, kdy Cockerill našel mezi kruhy volného Chmelevského.

HIGHLIGHTS: What a dramatic medal day that ended with Kaapo Kakko's championship-clinching goal for Finland in the dying minutes of the game to beat Team USA 3-2. Don't miss the highlights from the #WorldJuniors final! @leijonat @usahockey



