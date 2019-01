Bokroš chce po kritice hráčů skončit u slovenské dvacítky: Zasáhlo to i rodinu | iSport.cz

Do Bokroše a manažera Romana Úlehly se facebooku pustil útočník Martin Pospíšil, k němuž se přidal i Miloš Fafrák. "Pro mne je prvořadá rodina a tato kauza ji zasáhla. Žádná práce za to nestojí. Pokud máme být takto dehonestováni, tak to nebude chtít dělat nikdo. Nemám chuť pracovat za takovýchto okolností," prohlásil Bokroš.

Pospíšil kritizoval trenéra mimo jiné za to, že ho na šampionát vzal až na příkaz generálního manažera reprezentace Miroslava Šatana. Podle Bokroše ale byl problém v tom, že byl Pospíšil před turnajem nemocný. Potíže s vyzvednutím na letišti zase podle kouče způsobilo to, že hráč přiletěl na žádost klubu až později, a to právě v době, kdy se zbytek týmu přesouval na stadion.