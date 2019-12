Nominace na MS do 20 let: v širším kádru juniorů U20 nechybí Lauko | iSport.cz

Trenér hokejové reprezentace do 20 let Václav Varaďa zařadil do širší nominace na domácí mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu roku v Ostravě a Třinci, 39 hráčů. Nechybí mezi nimi útočník Jakub Lauko, který působí na farmě Bostonu v Providence v nižší zámořské lize AHL. Na šampionátu se představí tři brankáři a 20 hráčů do pole.