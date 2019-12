Zábranský bojuje o MS a fandí tátovi: Kometu zvedne, lepší náhrada není | iSport.cz

Libor Zábranský je jedním z tří hráčů, kteří vypadli z nominace na MS do 20 let • Profimedia.cz

Obránce Lytvynov bojuje o místo na MS do dvaceti let • ČTK

Před rokem mu nominace na mistrovství světa do 20 let utekla při posledním vyřazování. Devatenáctiletý obránce Libor Zábranský mladší (Moose Jaws Warriors) věří, že tentokrát si český dres na domácí šampionát vybojuje. Na dálku zároveň fandí tátovi, jeho návrat na střídačku Komety Brno ho nepřekvapil. „Cítil jsem, že mu trénování strašně chybělo,“ líčí urostlý obránce. „Bohužel to nevyšlo s trenérem (Fialou), ale takový je hokej. A myslím, že lepší náhrada není. Táta zase chytnul druhý dech a Kometu zvedne.“

K české reprezentaci jste se připojil v neděli, v jakém rozpoložení a formou jste ze zámoří dorazil?

„Doufám, že s formou výbornou (usměje se). Těšil jsem se hodně. Čtyři měsíce jsem byl v Kanadě, hrozně jsem se těšil mezi české kluky a příležitost zabojovat o mistrovství světa doma.“

Cestování bylo v pohodě?

„Přiletěl jsem v týdnu ve čtvrtek, měl jsem čas se dát do pořádku. Na cestování jsme zvyklí.“

Jaká je na srazu ve Frýdku-Místku z vašeho pohledu parta?

„Suprová. Mladší kluci se zapojili výborně a dvoutisícovky (ročníky narození 2000) se mezi sebou známe od šestnáctky. Žádný problém v partě tady není.“

Před rokem vám nominace na mistrovství utekla na poslední chvíli, ještě to máte v hlavě?

„To už je dávno, je nový rok, nová příležitost. A ještě k tomu v Česku! To je dvojnásobná motivace se do týmu dostat. Minulý rok mi to o kousek uteklo, udělám vše pro to, aby to tento rok vyšlo. Je to hokej, do turnaje jde dvacet hráčů a buď tým uděláte nebo ne. Není větší motivace než hrát na mistrovství světa před domácími fanoušky, to má v hlavě každý.“

Jste hokejově dál?

„Určitě, zase jsem byl rok mimo domov, je to už můj třetí rok v Kanadě. První rok jsem tam byl jako mladý, teď už jsem naopak v týmu jedním z těch starších. Každý rok je jiný, po herní i životní stránce mě to určitě posunuje dál.“

Konkurence na srazu je slušná, vnímáte ji?

„Určitě, nikdo tady není jenom tak. Každý je dobrý hráč, bude jen na trenérech, koho vyberou a jak určí role v týmu.“

Je na trénincích poznat, že se šampionát blíží? Že se svým způsobem bojuje o místa?

„Ano, je to za chvíli, příští týden, není moc času na rozkoukávání. A troufnu si říct, že podle toho i tréninky vypadají. Já měl zatím jen dva, ale měly vysoké tempo, dobře trénujeme.“

V pondělí hrála v Třinci Kometa, váš táta se nedávno vrátil na střídačku jako trenér. Překvapilo vás to?

„Ani ne. Když měl čas a netrénoval, byl za mnou několikrát a cítil jsem, že mu trénování strašně chybělo. Bohužel to nevyšlo s trenérem (Fialou), ale takový je hokej. A myslím, že lepší náhrada není. Táta zase chytnul druhý dech.“

Zvedne Kometu?

„Já věřím, že jo. Zase tak špatně na tom nejsou, když se dají dohromady, mohou se vrátit na vítěznou vlnu.“

Z národního týmu vypadnul talentovaný Stanislav Svozil z Komety, překvapilo vás to?

„Svozka je parádní bek, neviděl jsem ho naživo, jenom v televizi, ale hraje s velkým přehledem, všechno má před sebou. Podle mého má čas, je mu šestnáct. Je to trochu jiný, když na vás nastoupí Kanada, Amerika, to je jiný hokej. Jeho chvíle určitě přijde, může být časem tahoun obrany.“