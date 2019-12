Komplikace před MS. Lauko neprošel prohlídkou, dvacítka o něj bojuje | iSport.cz

Devatenáctiletý útočník Jakub Lauko, jedna z klíčových postav národního týmu pro mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci, stále není k dispozici. Na sraz do Frýdku-Místku s dalšími parťáky ze zámoří nedorazil, neprošel zdravotní prohlídkou.