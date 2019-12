MS 20 hokej | Neznám hezčí pocit, než porazit Rusáky! jásal kapitán Zábranský | iSport.cz

Jaké jsou bezprostředně po utkání pocity?

„Paráda! Vyhráli jsme nad Rusáky první zápas v turnaji, co víc si přát? Bohužel tam bylo zranění Kuby Lauka, semkli jsme se a vyhráli jsme pro něho. Je to nejlepší začátek, lepší start jsme si fakt přát nemohli.“

Čím jste favorizované Rusko přehráli? Nadšení, důraz, bojovnost?

„Myslím, že všechno dohromady. Hráli jsme výborný systém, přesilovky nám vyšly na jedničku. A podtrhl to výborný Lukáš Dostál v bráně.“

Jak těžké bylo z pohledu obránce čelit mnohdy až drtivému tlaku Rusů?

„Je to vždycky nepříjemné, když si to ten tým umí hodit a jde do brány. Většinou to byly střely vesměs z boku, což Lukyn měl a my jsme toho spoustu zblokovali.“

Kdy jste začal věřit, že můžete opravdu vyhrát?

„Já jsem věřil od první minuty!“

Jak jste prožíval vyhecovaný závěr utkání?

„Byla to paráda, byla tam trochu svázanost. Před takovou atmosférou v prvním utkání na mistrovství… Jsme rádi, že to ze všech spadlo.“

Jak těžká byla chvíle, kdy se zranil Jakub Lauko?

„Je to vždycky nepříjemné, když leží váš spoluhráč na zemi v bolestech, ale možná nás to nakoplo a semkli jsme se pro něj.“

Přišlo mi, že to byl hodně tvrdý zápas.

„Proti Rusákům je to tak vždycky. Bohužel neumí anglicky, takže si s nimi moc nepokecáte, ale neznám hezčí pocit než porazit Rusy.“

I hráči vašeho věku mají tuhle rivalitu opravdu stále v sobě?

„Jo, takhle to musí brát všichni. Strašně jsme je chtěli porazit.“

Pro vývoj šampionátu to může být velmi důležitá výhra. Nejde jen o body, ale taky o vaši pohodu a klid.

„Přesně tak. Je to obrovsky důležité, dodalo nám to klid. Proti sobě máme hodně silné Němce, pokud se na ně nenachystáme dobře a podceníme je, nedopadne to dobře.“

Budete ale i tak favoritem.

„Favorit tady není nikdo. Je to krátkodobá akce, může překvapit každý, každý zápas je padesát na padesát.“

Jak jste si užil atmosféru v Ostravar Areně?

„Výborná. Lidi nás hnali, i když jsme dostali dva blbé góly na 2:2, to nám taky pomohlo vyhrát zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:46. Kubíček, 07:41. Myšák, 25:31. Blümel, 37:25. Jeník Hosté: 10:19. Zamula, 14:32. Podkolzin, 26:16. Zamula Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Lauko, Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Askarov (41. Miftachov) – Žuravljov, A. Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov – Chovanov, Denisenko, Dorofejev – Voronkov, Sokolov, Alexandrov – Ivan Morozov, Marčenko, Podkolzin – Sorkin, Rtiščev, Grošev. Rozhodčí Lawrence (CAN), Macfarlane (USA) – Obwegeser (SUI), Synek (SVK) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků