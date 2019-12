MS 20 hokej | Varaďa ocenil bojovnost Čechů: Skvělý start! Vyhráli jsme zaslouženě | iSport.cz

Velmi slušné přesilovky, využívané brejky a velmi dobrá práce do defenzivy. Trenér Václav Varaďa ocenil po vítězství nad Ruskem 4:3 v zahajovacím duelu mistrovství světa do dvaceti let týmovou práci. „Skvělý zápas a vstup do turnaje, ale věřím tomu, že hráči jsou tak pokorní, že budou připravení i na dalšího soupeře (Německo),“ říkal Varaďa. „Taky bude houževnaté. Bude těžké to zvládnout, ale jdeme postupně a uvidíme, kam nás to vynese.“