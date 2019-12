MS 20 hokej | Laukovo zranění? Nic jsem neudělal, brání se Rus. Upadl sám, řekl kouč | iSport.cz

Český útočník Jakub Lauko ani ne minutu po začátku zápasu s Ruskem odešel s bolavým kolenem do šatny • Michal Beránek / Sport

Šlo o nešťastný moment. Bum! Prásk! A pro největší útočnou hvězdu české dvacítky Jakuba Lauka zřejmě skončil domácí šampionát. Po pouhých šesti sekundách na ledě úvodního utkání proti Rusku (4:3). „Upadl sám, najel do Sokolova. Nic to nebylo. Nečekám, že by následoval nějaký distanc,“ prohlásil po utkání ruský kouč Valerij Bragin, i když čeští fanoušci byli většinou jiného názoru...