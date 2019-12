MS 20 hokej | Atmosféra byla neskutečná, řekl Jeník. Chceme všem ukázat, že dokážeme víc | iSport.cz

První krok zvládli výborně. Český tým na mistrovství světa do 20 let v Ostravě porazil favorizované Rusko 4:3. Vítězný gól vstřelil v přesilovce pěti proti třem Jan Jeník. „Krásné, ale nejlepší je, že jsme vyhráli,“ cenil si skalpu favorita.

V zámořské OHL si devatenáctiletý Jan Jeník drží parádní ofenzivní formu. Z 27 zápasů vydoloval 56 bodů (22+34) a je čtvrtý v kanadském bodování soutěže. Fazonu si přenesl i na šampionát, dvěma body (1+1) pomohl skolit Rusko. To přitom bylo coby bronzový tým minulého šampionátu jasným favoritem.

„Určitě jsme byli podceňovaní, ale už jsme to tak zažili i v osmnáctkách, kdy od nás nikdo nic nečekal a skončili jsme čtvrtí,“ připomněl Jeník. „Znovu chceme všem ukázat, že dokážeme více, než si myslí.“

Motivací podle něho bylo i nešťastné zranění lídra Jakuba Lauka hned z první minuty. „Řekli jsme si, že to vyhrajeme pro něj!“ přitakal Jeník. „Lukáš Dostál to v bráně zavřel a měli jsme šestého hráče na ledě - to byli fanoušci. Hnali nás a my jsme podporovali jeden druhého. Perfektně jsme pracovali.“

Varaďa po skalpu Ruska na úvod MS: Pro Lauka turnaj asi skončil

Vítěznou trefu si Jeník připsal ve 38. minutě v přesilovce pěti proti třem. Nabruslil si mezi kruhy a kolem clonících hráčů trefil růžek ruské branky. Kriticky ovšem uznává, že využít měli i další možnosti proti třem. „Chyběla v nich pořádná střela, hodně jsme to přehrávali. Na to se musíme na tréninku zaměřit a trochu to zlepšit.“

Pouze slova chvály měl Jeník pro atmosféru. Přestože nebylo překvapivě zcela vyprodáno (8693 diváků). „Atmosféra byla neskutečná, nedá se popsat. Museli byste stát na ledě a pocítit, jak ani neslyšíte kamarády. Je to něco neuvěřitelného a jsme za to moc rádi. Pomohlo nám to, na Rusáky byl vytvořený tlak a nás hnal obrovský počet fanoušků.“

Českého útočníka výborný vstup do turnaje potěšil. Nicméně hned upozorňoval, že stejně poctivě musí hrát i v sobotu proti Německu. „Jsou výborný tým a my nesmíme usnout na vavřínech,“ říká Jeník. „Bude to úplně jiný zápas. Musíme se vyvarovat chyb a věřit, že vyhrajeme. Proti Rusku jsme udělali jeden z hlavních kroků ve skupině, jsem za to rád, ale musíme v tom pokračovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:46. Kubíček, 07:41. Myšák, 25:31. Blümel, 37:25. Jeník Hosté: 10:19. Zamula, 14:32. Podkolzin, 26:16. Zamula Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Lauko, Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Askarov (41. Miftachov) – Žuravljov, A. Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov – Chovanov, Denisenko, Dorofejev – Voronkov, Sokolov, Alexandrov – Ivan Morozov, Marčenko, Podkolzin – Sorkin, Rtiščev, Grošev. Rozhodčí Lawrence (CAN), Macfarlane (USA) – Obwegeser (SUI), Synek (SVK) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 1 1 0 0 0 6:4 3 2. Česko 1 1 0 0 0 4:3 3 3. Německo 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Rusko 1 0 0 0 1 3:4 0 5. USA 1 0 0 0 1 4:6 0