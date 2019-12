MS 20 hokej | Kapitán Zábranský: Špatným výkonem jsme se sami zakopali. Bohužel... | iSport.cz

Čeští hokejisté na mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci prohráli s Německem 3:4. Těžce vybojované vítězství s Ruskem (4:3) a šanci na jistý postup do čtvrtfinále tím padlo. Nálada v české kabině? „Jestli má někdo dobrou náladu, když prohraje, je u mě regulérní blbec,“ řekl na rovinu kapitán Libor Zábranský. „Jsme všichni zklamaní, hrozně jsme si přáli, aby to vyšlo a měli trošku klid. Zakopali jsme se do toho sami špatným výkonem. Musíme se vykopat sami.“

Co rozhodlo?

„Měli jsme hrát šedesát minut tak, jak jsme končili třetiny. Na konci třetin jsme vždy měli obrovský tlak, lidi nás hnali. Takhle musíme hrát šedesát minut. Troufnu si říct, že kdybychom takhle šedesát minut hráli, tak by to vypadalo úplně jinak. A taky se musíme vyvarovat faulů a hrát další zápasy disciplinovaně.“

Chtěli jste na Němce vlétnout, začít dobře, ale po osmi minutách jste prohrávali 0:2. Rozhodil vás rychlý gól z první německé přesilovky?

„Bohužel jsme měli rychlé vyloučení, padl jim jejich šťastný gól. Bohužel. My měli chvilkama obrovské šance, chvilkama oni. Musíme se teď soustředit na Ameriku.“

Vědělo se, že Němci nemají špatný mančaft a v týmu hodně šikovné individuality. Přesto, nepřekvapili vás?

„Pro mě je to soupeř jako každý jiný. Jsou velice kvalitní, nejsou o nic horší než Kanada nebo Amerika. My se musíme připravovat na každý zápas stejně, ať jsou to Němci, Kazachstán nebo Kanada, Amerika. Němci mají výborný tým, super hráče, viz ta jejich osmička, ten malý kluk s mřížkou (Stützle). Velice zajímavý tým.“

Dá se říct, že co jste nečekaně získali proti Rusku, tak jste teď ztratili?

„Tak bych to nebral, prohráli jsme zápas, jednou to přijít muselo, vybrali jsme si to teď. Máme před sebou Ameriku, na ni musíme vlítnout a hrát o všechno.“

Prohrávali jste už 1:4, stáhli na 3:4. Po svém kontaktním gólu jste hecoval ochozy, věřili jste v obrat?

„Věřili jsme furt, my jsme proti Rusku taky vedli 2:0 a bylo to 2:2. V tom je hokej krásný, nikdy není konec, i z 0:5 se může rychle stát 5:5. Věřili jsme celou dobu, bohužel konec nedopadl.“

Jak teď vidíte šance na čtvrtfinále?

„Reálné je všechno. Je to turnaj, může se stát cokoliv. Musíme do Američanů naletět, hrát systém, být disciplinovaní. Mají obrovskou kvalitu, každý druhý kluk je tam draftovaný, ale týmy si tady jsou rovné. Že někdo byl draftovaný, roli nehraje. Musíme to ubojovat, jako jsme ubojovali proti Rusům.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:41. Haš, 49:17. Jeník, 52:30. Zábranský Hosté: 01:41. Reichel, 07:31. Peterka, 33:22. Bokk, 47:33. Bokk Sestavy Domácí: Dostál (Pařík) – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Plášek ml., Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Hosté: Hane (Ancicka) – Seider, Mik, Wirt, Hüttl, Mass, Dersch, Heinzinger – Stützle, Schütz, Peterka – Jentzsch, Reichel, Bokk – Schinko, Kinder, Lobach – Fleischer, Brune, Valenti – Nijenhuis. Rozhodčí Campbell (CAN), Heikkinen (FIN) – Huseby (CAN), Lundgren (SWE) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava Návštěva 8693 diváků