MS 20 hokej | Rusko nestačilo na USA. Finsko smetlo Kazachy a je ve čtvrtfinále | iSport.cz

Hokejisté Spojených států amerických zvítězili ve svém třetím utkání na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě nad Ruskem 3:1 a se šesti body vedou skupinu B. Rusové mají stejně jako Německo, Česko a Kanada tři body. Ze skupiny A bude hrát po porážce s Finskem 1:7 o udržení Kazachstán. Spolu s úřadujícími šampiony Finy postoupili do čtvrtfinále Švédové, Švýcaři a Slováci.