MS 20 hokej | Gól neplatí?! Hala málem spadla. Kluci se zdravě nas...naštvali, těší Varaďu | iSport.cz

Libor Zábranský posílá puk do sítě Knighta a český tým vede 2:1 • Michal Beránek (Sport)

Čeští hokejisté na mistrovství světa do 20 let v Ostravě vydolovali bod s Američany, po velkém boji padli až v prodloužení 3:4. Ustáli i psychicky náročný moment, kdy jim sudí ve 47. minutě neuznali vyrovnávací branku obránce Šimona Kubíčka. Dvě minuty poté se už regulérně trefil Petr Čajka. Ostravar Aréna málem spadla. Nejdřív při bouři nevole po neuznaném gólu, potom radostí.

Šimon Kubíček napálil ve 47. minutě puk od modré, trefil se přesně k tyčce americké branky, vyrovnával na 3:3. Euforii a vlnu nadšení ovšem záhy zmrazili rozhodčí po poradě u videa. Gól neplatí, clonící Ondřej Pavel lehce trefil brankáře loktem na hranici brankoviště. Trenér Václav Varaďa se ještě pokusil osud zvrátit.

„Podíval jsem se na kostku a měl jsem informace od našeho videotrenéra, že tam byl kontakt velmi minimální,“ popisoval trenér české reprezentace do 20 let. „Možná na hranici nebo nad hranicí brankoviště. Usoudil jsem, že takové góly by měly padat. Jestli tam byl kontakt, tak minimální.“

I proto se s kolegy rozhodl využít coach challenge. Ještě jednou se pokusil sudí u videa přesvědčit o regulérnosti Kubíčkovy trefy. „Chtěl jsem, aby to zhlédli ještě jednou,“ popisuje Varaďa. „Dal jsem tomu dvě tři minutky. Přece jenom, když se na rozhodčí malinko ve správný čas zatlačí, občas, ne že by převrátili rozsudek, ale třeba si řeknou, že kontakt byl minimální. Nebo těsně nad brankovištěm. Takhle jsem to viděl, tak jsem si výzvu vzal.“

Ani na druhý pokus se ovšem sudí přesvědčit nenechali. Emoce byly v tu chvíli na pochodu. „Bylo to náročné, celá hala tím žila, střídačka taky,“ přitakal Varaďa. „Kluci se zdravě nas...naštvali a dali góla vzápětí. Věřili, nenechali se nepřízní osudu odradit.“

Zklamaný byl v první chvíli pochpopitelně i Kubíček. „Chtěl jsem trefit bránu, Ondra Pavel projížděl kolem a toho gólmana možná trošku štrejchnul. Hlavní je, že jsme pak rychle dali další gól, který už platil. Museli jsme rychle uklidnit, zkoncentrovat a jít za vyrovnáním. Věřili jsme, že ten gól dáme.“ I při regulérním vyrovnání pak měl obránce Kubíček podíl. Právě jeho ránu od modré dorazil Petr Čajka.

Trenéry těšilo, jak se český tým proti favorizovaným Američanům vydal. „Kluci hráli na maximum,“ chválil Varaďa. „I když si americký tým vytvořil šance, které skončily na tyčkách nebo na hrudi Lukáše Paříka, nechali tam kluci všechno a bojovali o výsledek. Jdeme ze vztyčenou hlavou z toho zápasu. A s bodem, který je pro nás velmi dobrým skokem do posledního zápasu.“

Nepříjemností je další české zranění. Útočník Jan Jeník se po střetu s Jacobem Pivonkou z konce druhé třetiny na led už nevrátil. A koleno nevypadá dobře. „Odkulhal a prognózy, co máme teď, nevypadají moc dobře,“ informoval Varaďa. „Do zápasu s Kanadou určitě nenastoupí. Dál uvidíme po vyšetření.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:45. Pinto, 21:19. Kaliyev, 26:01. Drury, 63:14. Caufield Hosté: 09:35. Zábranský, 18:16. Zábranský, 48:41. Čajka Sestavy Domácí: Knight (Wolf) – M. Samuelsson (C), Harris, Miller (A), Stastney, Jones, Emberson, York – Robertson, Pinto, Wahlstrom (A) – Zegras, Drury, Kaliyev – Beecher, Turcotte, Caufield – Pivonka, Brink, Hall – Ford. Hosté: Pařík (Malík) – Klikorka, Zábranský (C), Kučeřík, Kubíček, Dajčar, Haš – Plášek ml., Pytlík, Jeník (A) – Blümel, Čajka (A), Teplý – Myšák, Pavel, Raška – Pekař, Šik. Rozhodčí Schrader (GER), Vikman (FIN) – Nordlander (SWE), Obwegeser (SUI) Stadion Ostravar Arena