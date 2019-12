MS U20 hokej | Německá prohra, česká radost. Varaďův tým si zahraje čtvrtfinále | iSport.cz

Jen velká shoda náhod mohla ještě české juniory připravit o vstupenku do čtvrtfinále mistrovství světa. Rusové by Němce museli porazit v prodloužení či po nájezdech. To se avšak nestalo. Sborná přemožitele Čechů zmasakrovala 6:1 a sobě i domácímu pořadateli šampionátu zajistila play off.