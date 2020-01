MS U20 hokej | Pozor na švédské parádičky, varuje Čajka. Mistrem fines je Höglander | iSport.cz

Největší paráda dosavadního mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci? „Lakrosová“ lahůdka švédského útočníka Nilse Höglandera hned v prvním utkání proti Finsku (3:2p). Höglander nabral puk na čepel u levé tyče a v rychlosti jej na opačné straně hodil nad rameno finského gólmana Justuse Annunena. Právě před nečekanými řešeními situací varuje před čtvrtfinálovým bojem se Švédskem útočník Petr Čajka. Čtvrtfinále Češi hrají ve čtvrtek 2. ledna od 20 hodin v Ostravě.

„Všichni jsme viděli, jak to nabral a hodil do brány,“ popisoval zástupce českého kapitána. „Na takové maličkosti si musíme dát pozor. Po technické stránce jsou Švédové hodně šikovní, navíc jsou nabruslení, bude to rychlý hokej. Když ale budeme hrát kontaktní hokej do těla, můžeme je rozhodit, mohou být nervózní, dělat chyby v obranném pásmu. Nesmíme je nechat si hrát s pukem!“

Švédové vyhráli skupinu v Třinci, na mistrovství světa do 20 let drží sérii neuvěřitelných 52 vítězství ve skupinách v řadě za sebou! A Höglanderovou parádou si také mimořádně zvedli sebevědomí. „Ani nevím, proč jsem se tak rozhodl, ale ten gól jsme potřebovali,“ culil se devatenáctiletý švédský útočník. „Trénuju tenhle trik hodně, už se mi povedl letos i ve švédské lize. Vím, že to umím proměňovat. Je to legrace. Jsem rád, že to vyšlo a pomohlo týmu k vítězství.“

Na podobné parády nesmí dát Češi podle Čajky soupeři ve čtvrtfinále vůbec prostor. Zároveň bude třeba ohlídat disciplínu. „Bude to nesmírně náročné utkání, hloupých faulů se musíme vyvarovat, protože jsme v turnaji potvrdili, že pět na pět jsme schopni hrát i s Kanadou, Amerikou nebo Ruskem. Fauly, hlavně v útočných pásmech jsou, troufnu si říct, hlouposti. Musíme si na to dát pozor. Rozhodčí to pískají hodně, malé zaháknutí, malá sekera, všechno pískají. Nesmíme oslabovat tým.“

Nejen Čajkovi je jasné, že favorit pro čtvrtfinále je jasný. „To ano, ale favorité proti nám byli i Rusové a Američani,“ nestresuje se. „Když si tohle srovnáme v hlavě, můžeme toho spíš využít. Švédové jsou favorité, mohou nás podcenit, my na ně s podporou publika vletíme. To mohou být naše výhody. Půjdeme do toho na max, nemáme se na co šetřit. Pro některé kluky to je poslední juniorská reprezentační akce, určitě do toho dají všichni všechno.“