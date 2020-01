MS U20 hokej | Skaut Vopat: Neumíme vychovat rozdílové hráče. Pořád něco měníme | iSport.cz

Bedlivě sledují každý zápas, po ruce mají štosy poznámek, vypisují si plusy a minusy jednotlivých hráčů. Mezi hledači talentů na mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci je i Jan Vopat (46), evropský skaut St. Louis Blues. Co říká na vystoupení národního týmu? „Čeští kluci si oči skautů najdou, ale přestali jsme vychovávat rozdílové hráče, vychováváme průměrné,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Absolutní špička českému hokeji odskočila. Na domácím šampionátu to bylo znát a vidět. „Ti kluci jsou schopni hrát pro tým, bojovností a mimořádným výkonem mohou porazit silného soupeře,“ souhlasí Jan Vopat, bývalý reprezentační obránce, který v NHL hrál za Los Angeles Kings a Nashville Predators. „Když už ale o něco jde, projeví se kvalita.“

Je sedmé místo na mistrovství světa do 20 let reálným odrazem úrovně českého hokeje?

„Sedmé místo dvacítky i poslední místo osmnáctky na turnaji v Zuchwilu ve stejné době jenom odráží výkonnost a obraz českého mládežnického hokeje. Výsledky nejsou, trápíme se stabilně se Švýcary s Němci, hrajeme vyrovnané zápasy se Slováky. Špička nám odskočila a utekla, úroveň mládežnického hokeje není valná.“

Jsou ještě čeští hokejisté zajímaví pro skauty NHL?

„Zajímaví jsou, protože český hokej má bohatou historii a dobří hráči si oči skautů najdou. Jako před pár lety Nečas, Kaut nebo Chytil, kteří byli v draftu v prvním kole. Česká republika je pořád zajímavá, ale ve finále už hráčů, co na draft jdou, není ani zdaleka tolik jako před lety.“

Proč to tak podle vás je?

„Na to se nedá odpovědět v minutě. Příčin je spousta a přiznám se, že ani nedokážu říct tu hlavní. Nemáme rozdílové hráče, nedokážeme je vychovat. Švédové mají plus minus stejný počet obyvatel jako my, ale oni rozdílové hráče vychovat dokážou. My ne. Měli bychom se zamyslet proč.