MS U20 hokej | Sedlák o MS dvacítek: Varaďa mě tahal jen na oko, nominace byla daná | iSport.cz

Nosí v sobě zklamání i pocit křivdy. Ve Finsku ťuká Zdeněk Sedlák na dveře kabiny slovutného Kärpätu Oulu, jenže pro českou reprezentaci do 20 let dostatečně dobrý nebyl. Z nominace na domácí šampionát trenér Václav Varaďa technického šikulu vyškrtl. „Věděl to dopředu. Mohl mi to říct o týden dřív,“ vrací se k neúčasti na šampionátu v rozhovoru pro iSport Premium.

Je střelec, bodový a rozdílový hráč. Kouči Václavu Varaďovi se však do plánu pro domácí juniorský šampionát nehodil. Ofenzivní posty obsadil jinými, na Zdeňka Sedláka místo nezbylo. Zlínský odchovanec a nejproduktivnější hráč dvacítky v minulé sezoně to nesl těžce.

Následky prý pociťuje v klubu dodnes. „Začínám zase od nuly,“ povzdechne si útočník, jenž z Oulu hostuje v Hermesu Kokkola. Do Finska ho před čtyřmi lety nasměroval otec Zdeněk, bývalý reprezentant.

Co vás na vyřazení z kádru pro šampionát dvacítek nejvíc mrzelo?

„Že jsem tam jel úplně zbytečně. Podle mě bylo dopředu dané, že mě nevezmou. Trenér měl říct hned na začátku, že se mu nehodím do systému. Takhle jsem kolem Vánoc cestoval sem a tam. Víc mi to vzalo, než dalo. Mohl jsem v klidu hrát ve Finsku a jet na Vánoce domů. Teď musím v klubu začínat zase od nuly. Budovat si pozici, vrátit se na přesilovku. Předtím jsem byl zraněný, potom jsem odjel do Česka. Přišel jsem zbytečně o čtyři zápasy.“

Jak vám trenér Varaďa zdůvodnil, že vás do týmu nebere?

„Řekl, že mě tam prostě nevidí. Pak ještě něco k tomu, ale to si nechám pro sebe. Chtěl typově hráče víc do obrany. Tahal mě na soustředění jen na oko.