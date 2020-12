Německá dvacítka hlásí osm nakažených! Duel s Českem je zrušen

Osm hráčů německého týmu mělo týden před mistrovstvím světa hokejistů do 20 let v Edmontonu pozitivní test na koronavirus. Plánovaný přípravný zápas s českými juniory, který se měl hrát 23. prosince, byl proto zrušen, stejně jako utkání proti Rakousku o dva dny dříve. Německý výběr má podle mezinárodní federace IIHF karanténu do 24. prosince.