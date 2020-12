Vše o juniorském MS v hokeji 2021: program, kdy a s kým hrají Češi?

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let v úvodním zápase pod vedením trenéra Karla Mlejnka porazila výběr Slovenska rozdílem 6:2 • instagram.com/@narodnitym

Na přelomu roku si Matěj Blümel zahrál i na domácím mistrovství světa do 20 let • Michal Beránek (Sport)

Hokejové mistrovství světa do 20 let se odehraje ve stejné bublině, kterou připravila hráčům NHL • instagram.com/@narodnitym

Hokejové mistrovství světa do 20 let se letos odehraje ve stejné bublině, kterou připravila hráčům NHL • instagram.com/@narodnitym

Po skončení play off zámořské NHL se vedení mohlo plácat po zádech: Tohle organizačně vyšlo! Proto si mezinárodní hokejový svaz řekl, proč to nezopakovat? Juniorský světový šampionát se uspořádá na přelomu roku v kanadském Edmontonu ve shodných podmínkách, v jakých se tam odehrálo například finále mezi Tampou a Dallasem. Stejná hala, stejný hotel, stejná uzavřená čtvrť. A duely bez diváků. Koho Češi v bublině vyzvou?

Bude to značně rozdílný pohled. Zatímco v minulém roce vytvořili fandové v Ostravě a Třinci famózní atmosféru, letos budou ochozy prázdné. Zdravotní rizika to nedovolí. Budoucí hokejové superstars bude podporovat umělé fandění z obrovských monitorů. Obrovská škoda, protože v Kanadě, která juniorské turnaje prožívá velmi silně, se dala očekávat kvalitní divácká kulisa.

Program MS v hokeji U20 2021 v Edmontonu

Skupina A: Kanada, Finsko, Švýcarsko, Německo, Slovensko

Skupina B: Rusko, USA, Švédsko, Česko, Rakousko

Nominace českého týmu na MS v hokeji juniorů

Trenér juniorské hokejové reprezentace Karel Mlejnek zařadil do nominace na mistrovství světa na přelomu roku v Edmontonu deset hráčů, kteří hráli již na minulém šampionátu v Ostravě a Třinci. Ve výběru zůstalo 28 hokejistů - tři brankáři, devět obránců a 16 útočníků.

O úspěch české reprezentace by se měli postarat především Jan Myšák (Montreal), Jaromír Pytlík (NJ Devils), nebo Michal Teplý (Chicago). „I díky zkušenosti z loňska se budu snažit stát pro tenhle rok jedním z lídrů týmu. Už budu víc v klidu a snadněji bych mohl prodat to, co umím a pomoci týmu k co největšímu úspěchu,“ prohlásil odhodlaně Pytlík.

Brankáři: Nick Malík (Frýdek-Místek), Jan Bednář (Karlovy Vary), Lukáš Pařík (Benátky nad Jizerou).

Obránci: Michael Krutil, Šimon Kubíček, Daniel Poizl (všichni Litoměřice), Martin Haš (Benátky nad Jizerou), David Jiříček (Plzeň), Karel Klikorka (Mladá Boleslav), Radek Kučeřík (Přerov), Jiří Suhrada (Zlín), Stanislav Svozil (Kometa Brno).

Útočníci: Filip Koffer, Martin Lang, Pavel Novák, Filip Přikryl, Jaromír Pytlík, Michal Teplý, Matěj Toman (všichni Litoměřice), Adam Najman, Jakub Rychlovský (oba Liberec), Martin Beránek (České Budějovice), Michal Gut (Sokolov), Jan Myšák (Litvínov), Adam Raška (Frýdek-Místek), David Vitouch (Sparta Praha), Radek Mužík (Lulea/Švéd.), Ondřej Pšenička (Waterloo/USHL).

Covid-19 a MS v hokeji do 20 let 2021

Zvláštní doba. Zrušené přáteláky, Kanada v karanténě, Švédové bez hlavního trenéra. To vše předchází startu juniorského mistrovství světa v hokeji. Celoroční plány lze v některých případech hodit do koše, před startem MS proběhnout pouze tyto čtyři přípravné duely, ostatní mají smůlu:

Česko - Slovensko, čtvrtek 24. 12. od 3:30 SEČ,

Švýcarsko - Rakousko,

USA - Finsko,

Kanada - Rusko.

Všechny týmy museli po příletu do Edmontonu absolvovat povinnou čtyřdenní karanténu.

MS U20 v hokeji 2021 alias bublina jménem Edmonton

Veškerá organizace bude naprosto unikátní. Denně se odehrají tři bitvy těs<ně za sebou. Vzhledem k časovému posunu budou začínat v osm večer, o půlnoci a v půl čtvrté ráno. Všechny bude hostit Rogers Arena, domovská hala Edmontonu Oilers. Za své tak vzal původní plán, kdy se o pořadatelství měly podělit arény v městečku Red Deer a v Edmontonu. Pandemie byla proti. V hlavním městě provincie Alberta se tak znovu utvoří zdravotní bublina, kde se šampionát uspořádá. „Organizace už trvá zhruba dva roky. Oznámení zápasového rozpisu znamená, jak blízko už jsme prvnímu vhazování,“ řekl nadšeně Riley Wiwchar, organizační ředitel celé akce.

I vzhledem k tomu, že všechny utkání pokryje jediná ledová plocha, bylo nutné trochu upravit i časový program. Začínat se bude už o den dříve, než tomu je běžně zvykem, tedy 25. prosince. Nejdelší bude jednoznačně čtvrtfinálový den, který je na programu 2. ledna, kdy se odehrají všechny čtyři vyřazovací zápasy. Nového juniorského šampiona se dozvíme 6. ledna brzy ráno.