Dvacítku na MS povede jako kapitán Myšák, v brance začne Nick Malík

„Honza Myšák už byl kapitán při naší červencové akci a rozhodli jsme se tuto volbu ponechat,“ řekl v on-line rozhovoru s českými novináři Mlejnek. „Věřím, že osobností, které budou pracovat pro tým, bude více, ale Honza má velmi dobrý vliv na tým a velmi dobře komunikuje s trenérským týmem.“

„Jsem poctěn. Je čest vést nároďák, budu se snažit být co nejvíce nápomocen týmu a všem klukům. Úplně jsem to neřešil, není to o tom, kdo má 'céčko' na hrudi, ale jak se chovají lídři v kabině,“ prohlásil litvínovský odchovanec Myšák, jehož v říjnu draftoval ve druhém kole na 48. pozici Montreal.

Myšák a Kučeřík stejně jako Malík, další brankář Lukáš Pařík, obránci Martin Haš, Karel Klikorka a Šimon Kubíček a útočníci Jaromír Pytlík, Adam Raška a Michal Teplý startovali i na minulém mistrovství světa v Ostravě. Najmana čeká na šampionátu této kategorie premiéra.

Malíka kouč Mlejnek nasadí do jediného přípravného duelu, který český tým sehraje v noci na čtvrtek od 3:30 SEČ proti Slovensku. „Nick nastoupí proto, protože chceme s ním startovat šampionát,“ řekl trenér. Při následném zúžení plánuje z osmadvacetičlenného kádru vyřadit jednoho obránce a dva útočníky.

Vstup do MS čeká Mlejnkův tým v sobotu 26. prosince od 20:00 SEČ proti Švédsku. Další duely ve skupině B sehraje proti Rusku, Spojeným státům americkým a Rakousku.