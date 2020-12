Zbraně dvacítky: Týmovost a taktika! Mix šikulů a pracovitých buldoků

Brankář české reprezentace do 20 let Lukáš Pařík • profimedia.cz

Trenér národního týmu do 20 let Karel Mlejnek • Pavel Mazáč (Sport)

Není potřeba našlapovat po špičkách. Český juniorský tým na mistrovství světa do 20 let nebude oslňovat technikou a talentem. Hlavně na trenérech je, aby vytasili jiná „T“. Musí vybudovat soudržný tým a vymyslet správnou taktiku. „Kluci mají disciplínu i velký zápal,“ říká kouč Karel Mlejnek. V noci ze středy na čtvrtek čeká mladíky generálka se Slováky. Do šampionátu vstoupí v sobotu zápasem proti Švédům.

Čtyři dny se dusili v zavřené bublině hotelového pokoje. Žádný kontakt s okolím, s dalšími spoluhráči. Jídlo položené za dveřmi. Kondiční příprava na koberci vedle postele, cvičení před notebookem. Také taktická příprava probíhala skrz obrazovku. Totéž individuální pohovory. Takové byly první dny české dvacítky v Edmontonu.

„Jestli chceme žít v bublině, tak musíme být kamarádi občas se samotou, ale především s disciplínou. Tu tenhle tým má,“ tvrdí trenér juniorského výběru Karel Mlejnek.

Teď už je dvacítka zpátky v plném tréninku. Zvláštní režim však samozřejmě trvá dál. „Musíme se stravovat ve skupinách po deseti a mítinky u videa máme rozdělené na dvě poloviny. Kluci musí extrémně minimalizovat kontakty na pokojích. Nejlépe se nenavštěvovat, a když už, tak pouze ve dvou,“ popisuje kouč.

Kompletní tým včetně toho realizačního je denně testován na COVID-19. Žádný pozitivní nález zatím nepřišel. Dva nakažené odhalily odběry u Švédů, hned osm pak u Němců. Právě s nimi měli Češi odehrát generálku. Ještě před tím byl v plánu duel s Finskem. Namísto dvou přípravných utkání před startem šampionátu však sehrají pouze jediný. Dnes v noci (3.30) vyzvou Slováky.

„Samozřejmě to je komplikace a myslím, že nejen pro nás. Měli jsme určité záměry a aktuálně přemýšlíme o tom, jak s tím jediným přípravným utkáním naložíme,“ přiznává Mlejnek. Hned po něm bude muset provést poslední řez. Navolit finální nominaci. Domů musí poslat tři hráče, očekává se, že to bude jeden obránce a dva útočníci.

Od minulého juniorského MS, které hostila Ostrava a Třinec, se Češi neutkali s nikým jiným než se Slováky. V létě se střetli hned třikrát. V Brně tehdy domácí tým vcelku jednoznačně vládl. Vyhrál postupně 6:2, 4:0 a 3:1. Konfrontace s dalšími soupeři ale chybí. Přijde až v sobotu, kdy hokejová lvíčata do šampionátu vletí po hlavě duelem se Švédy.

„Myslím si, že to je škoda. Jeden přípravný zápas je asi trošku málo, dva už by o naší formě vypověděly o něco víc. Ale i tak si myslím, že to bude parádní zápas. Určitě se na Slováky připravíme,“ doufá útočník Martin Beránek. „Konkurence je tady velká. Je to hodně dobrých kluků z extraligy nebo i z první ligy, kde sbírali spoustu bodů. V přípravném zápase se o to ještě porveme!“ dodává.

Právě on by mohl být kromě očekávaného lídra Jana Myšáka jednou z ofenzivních zbraní. Beránek je nejvytěžovanějším juniorem, který už pravidelně hraje domácí seniorskou extraligu. Za českobudějovický Motor stráví mezi mantinely 15 minut na zápas. V 17 utkáních získal šest bodů (4+2).

Individuálními schopnosti ale tenhle výběr soupeře těžko začaruje. Jak tedy uspět? Základem budiž správná taktika. Zdaleka tu není tolik talentu, co měla dřívější generace. V týmu najdeme plno pracovitých hráčů. Dobrý mix šikovných hokejistů s buldoky, kteří se do protivníka zakousnou.

Vzadu je několik šikovných obránců, kteří se nebojí hrát dopředu. Podpořit útok, projít jeden na jednoho. Schovaným klenotem by mohl být Michael Krutil, kterého letos ve čtvrtém kole draftovalo Chicago. „Michal předváděl po spuštění první ligy v Litoměřicích velmi konzistentní výkony směrem do obrany i do útoku. Je to obránce, kterého si v dobrém slova smyslu moc nevšimnete. Pokračoval v dobrých výkonech i na reprezentačním kempu, je to talentovaný hráč,“ řekl k němu Mlejnek.

Další bod? Týmovost, soudržnost. Už nyní z Edmontonu putují zprávy o rodinné atmosféře. Krizové podmínky hráče o to víc semkly. „Myslím, že teď jsme lepší parta a víc si spolu sedíme. Ta týmovost by mohla rozhodnout,“ potvrzuje obránce Radek Kučeřík, jeden ze čtyř beků, kteří se účastnili už minulého MS.