Česko na MS do 20 let: Útok bez hvězd, vyrovnaní brankáři. Co obrana? • FOTO: Koláž iSport.cz

Česká hokejová dvacítka se chystá na juniorský vrchol roku, mistrovství světa v Edmontonu. Útok reprezentace nečítá hvězdné hráče, jakými byli Zadina, Chytil či Nečas, ale kapitán výběru Jan Myšák je velkým příslibem a měl by být hlavním tahounem bojovného týmu. Mezi opory se tradičně zařadí i brankář. Jenže který? V brankovišti jsou Češi opět silní a mají vyrovnanou trojici. Podívejte se v přehledu redaktorů deníku Sport i na české obránce a na postavu trenéra Karla Mlejnka.