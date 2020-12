Největší hvězdy MS do 20 let: talent jako Price, nový Malkin i Rakušan

Mezi největší hvězdy MS do 20 let patří Quinton Byfield (Kanada), Alexander Holtz (Švédsko) či Tim Stützle (Německo) • FOTO: Koláž iSport.cz

Bude na co koukat. To si pište. Edmonton, jedno z nejvíce hokejových měst světa, zahltí jména, která v letech budoucích mají na to podmanit si hru s názvem hokej. Každý z favoritů se může pyšnit borcem, který není jen elitním juniorem, ale už i kvalitním seniorským hráčem. Kdybyste dnes použili Jaroslava Askarova, nebo Lucase Raymonda mezi dospělými, neztratí se. Právě naopak. Přinášíme 10 největších jmen nadcházejícího MS do dvaceti let, nejlepší pětici pak exkluzivně pro iSport.cz okomentoval Scott Wheeler, kanadský expert na mládežnický hokej.