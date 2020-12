USA - Česko 7:0. Druhý debakl, rozklad obrany opět umocnila vyloučení

Alex Turcotte (v pozadí) a Trevor Zegras (v popředí) oslavují jednu z tref do české sítě • ČTK/AP/Jason Franson

Česká reprezentace na mistrovství světa do 20 let v Edmontonu schytala podruhé debakl, po výhře nad Ruskem prohrála s USA vysoko 0:7. Vyrovnaný průběh rozsekla polovina druhé třetiny, v níž Američané vstřelili dva slepené góly, od té doby dominovali. K jistotě postupu do čtvrtfinále bude muset národní tým porazit Rakousko, s nímž se utká ve čtvrtek.