Obojživelník v zemi zaslíbené: Slovák Faith září v hokeji i ve florbale

Kanada mu sedí. Po sportovní stránce určitě. V loňském květnu se tam Roman Faith představil ve slovenském dresu na florbalovém juniorském šampionátu. Měl totiž ve zvyku si občas zout brusle, vzít si sálovky a v Košicích, odkud pochází, si v místním týmu ATU Košice florbal zahrát. Hokejová průprava udělala své. Mrštný útočník se totiž na setkání nejtalentovanějších florbalistů do devatenácti let neztratil, právě naopak.

Během šampionátu nasázel osm branek a přidal tři asistence, což mu vyneslo nominaci do All-Star týmu celého turnaje. Vcelku solidní počin od borce, jenž má florbal v rámci svého časového vytížení jen jako bokovku. A protože se slovenští junioři umístili na konečném šestém místě, Faithův individuální počin byl jednoznačně tím nejvýznamnějším, co na turnaji ukázali.

Střih. O rok a půl později se Faith do Kanady vydává znovu. Tentokrát už v jeho tašce byly zabalené pouze brusle a místo florbalek si nesl hokejové hole. Osmnáctiletý útočník, který v této sezoně hájí barvy klubu Bratislava Capitals, se dovedl prokousat do závěrečné nominace trenéra Róberta Petrovického. V každém z utkání slovenské dvacítky naskočil v prvním útoku a důvěru splácí vrchovatě.

„V útoku jsme se všichni poměrně trápili, ale v kabině byla celu dobu vítězná nálada. Nakonec se to do branky odrazilo mně a byl z toho vítězný gól. Je to hrozně důležitá výhra,“ komentoval Faith nadšeně výsledek prvního zápasu proti Švýcarsku. Jeho branka znamenala vítězství 1:0. O dva dny později si připsal i asistenci v duelu s Kanadou, kde Slováci po statečném výkonu podlehli 1:3. Faith tak měl prsty v prvních dvou gólech svého celku.

I díky umění mladého útočníka tak sousedé z Východu nasbírali v prvních třech zápasech čtyři body a zažívají povedený vstup do turnaje. „Můžeme bojovat o nejvyšší příčky,“ pronesl sebevědomě kapitán týmu Samuel Kňažko. Pro něj a jeho kamarády se tenhle výrok počítá jen na hokejová klání. U Romana Faitha však není vyloučeno, že o nejvyšší příčky bude moci zabojovat jak na hokejových, tak i na florbalových turnajích.