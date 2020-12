Hrdina Lang po postupu: Věděli jsme, že ten gól prostě dát musíme

Čeští junioři v zápase MS do 20 let proti Rakousku • ČTK / AP / Jason Franson

Větší fuška, než se možná čekalo. Dvacítka musela tenhle opevněný hrad dlouho obléhat. Soupeř z Rakouska totiž vsadil na podobnou taktiku, jako Češi ve třech předchozích duelech. Totální defenzíva. Až Martin Lang ve druhé třetině hradbu přelezl a dvěma góly významně popostrčil svůj tým do bojů o medaile. „Ukázali jsme si, že to jde. Chtěli jsme se prosadit i více střelecky a jsme rádi, že se to povedlo,“ lebedil si exkluzivně pro deník Sport střelec po výhře 7:0.

Byl tohle zápas o jednom gólu?

„Jednoznačně. Jsme velmi rádi, že jsme se trefili jako první, protože máme špatné reakce poté, když nějaký gól inkasujeme. Rakušani navíc byli hrozně urputní, i proto máme velkou radost, že se nám to povedlo. Ale chci hned říct, že tímhle nic nekončí, právě naopak. Na další zápas je třeba se dobře připravit.“

Hráli jste od počátku dobře, jen branka dlouho nepřicházela. Nevkrádala se vám do hlav trochu pochybnost po první třetině bez branek?

„Ne, to určitě ne. My jsme všichni věděli, že ten gól prostě dát musíme, ať se děje, co se děje. To nás hrozně hnalo dopředu. Jsme rádi, že se to nakonec povedlo. Ihned po tom gólu se nám začalo hrát mnohem líp, narostlo nám sebevědomí.“

Trenéři vás během první pauzy spíše uklidňovali, nebo burcovali ještě k větší aktivitě před brankou?

„Spíše jsme se všichni společně uklidňovali navzájem. Abychom nevyšilovali a nebláznili a hráli pořád náš systém. A padla zmínka o tom, že musíme ještě více střílet, aby ten první gól přišel. Povedlo se.“

I strategie před utkáním samotným byla zasypat soupeře střelami z každé pozice?

„To bych úplně neřekl. Daleko podstatnější bylo, kolik dáme gólů. (směje se) Takže jsme se snažili střílet, ale ne vždy, aby to nebylo úplně zbytečně. V takových zápasech je třeba, aby střely měly hlavu a patu.“

Až vaše dva góly zlomili odpor soupeře. Vypadalo to, že vám duel hodně sednul.

„Docela ano. Myslím, že jsme si v zápase skvěle rozuměli jako lajna s Michalem Teplým a Honzou Myšákem. Hlavně můj první gól se nám vyloženě povedlo urvat silou. To bylo důležité. A hlavní zásluhu na něm má Michal, protože se mu tam povedlo vyšťourat puk zpod lapačky gólmana. Jsem za to velmi rád.“

Překvapilo vás, že u tohohle gólu byl brankář úplně mimo pozici?

„Ani moc ne, protože jsem celou tu situaci sledoval od začátku. Strašně jsem se ale modlil, aby, když ke mně šel puk, aby rozhodčí předtím nepískl to, že už brankáře měl kotouč přikrytý. Nestalo se, dobře pro nás.“

Vaše oba první góly uznali až videorozhodčí. Měli jste na střídačce přehled o obou situacích, nebo jste jen čekali na verdikt?

„Tušili jsme, že to bylo v pořádku, protože trenér brankářů se ihned koukal na video, takže nám říkal, že by to branky být měly, ale určitě jsme všichni byli hodně nervózní. Nikdy nevíte, co se může stát.“

Z Čechů jste na turnaji nejproduktivnější, je vás hodně vidět. Jste nyní ve své top formě?

„Ano, asi tak to vnímám. A jsem za to hlavně ohromně rád, že mám teď takovou formu. Ale z celkového hlediska to vůbec není důležité. Důležité je, aby se dařilo celému týmu a je jedno, kdo bude mít zrovna svůj den. Týmový úspěchy jsou na prvním místě. Až potom jsou individuální úspěchy.“

Soupeře jste brutálně přestříleli. Hrál ve výkonu roli i fakt, že se zápas s USA nepovedl, tak jste ho chtěli maximálně odčinit?

„Myslím, že tak nějak to bylo. Ale ještě bych chtěl vyzdvihnout jednu věc.

Jakou?

„Ani jednou jsme nebyli vyloučení. To bylo důležité, hrálo nám to do karet. Ale chtěli jsme se i zlepšit střelecky. Dát tolik gólů, kolik jsme před zápasem měli, to se nikomu z nás nelíbilo. Každý chtěl povzbudit tým gólem a povedlo se to, což je super.“

Rakušané v předchozích třech zápasech vystřelili jen 24 střel. Asi jste od nich podobný výkon čekali, že?

„Abych byl upřímný, tak ano. Ale vážně to nebyl lehký zápas. Hrálo se o hodně. Byli urputní, bojovali, ale to samé lze říct o nás. I my jsme si drželi vše, co jsme si před zápasem řekli.“

O soupeři do čtvrtfinále se teprve rozhodne. Papírově přijatelnější je spíše Finsko než Kanada. Souhlasíte?

„To ano, papírově asi ano, ale my jsme se shodli, že je nám to docela jedno. Budeme se snažit v každém případě to, co si řekneme na poradách, ať už půjdeme na kohokoliv.“

Proběhly už nějaké oslavy poté, co z vás spadnul určitý tlak a postoupilo se?

„Jako nějaké oslavy bych to nenazval, ale společně jsme si zakřičeli. Ověřili jsme, po těch nepovedených zápasech, že to jde. Ale dnes o půlnoci to pro nás končí a od zítra se soustředíme zase jen na další cíl.“