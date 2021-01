České plusy a minusy na MS do 20 let: šutér i mladíčci, svět je ale jinde

David Jiříček na sebe přitáhl povedenými výkony pozornost • FOTO: ČTK/AP/Jason Franson

Důkladná lekce, jak vypadá mládežnický hokej na světové úrovni. Čeští hokejisté do 20 let na MS v Kanadě ztroskotali ve čtvrtfinále na domácím týmu (0:3), když nasazením a bojovností nedopustili alespoň další debakl. Co jim přičíst k dobru? Týmové pojetí i individuální výkony Martina Langa či mladých zadáků Svozila s Jiříčkem. Negativa plynoucí z turnaje jsou jasná - svět je prostě jinde. Projděte si plusy a minusy české dvacítky na šampionátu.