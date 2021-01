ALARM pro dvacítku. Dva nadějní beci, jinak... Nový Pasta není, co nás čeká?

Američtí hokejisté se radují z výhry 4:3 nad Finskem a postupu do finále mistrovství světa do 20 let • ČTK / AP / Jason Franson

O postupu USA do finále MS do 20 let rozhodl v 59. minutě Arthur Kaliyev • ČTK / AP / Jason Franson

Kanadský brankář Devon Levi neinkasoval ani ve druhém utkání play off MS do 20 let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Bránili, nasadili beton. Česko nemělo na MS do 20 let hráče, kteří by dělali rozdíl, převyšovali svoji třídu. Zklamání? Jen realita? A jak vypadá výhled? Deník Sport oslovil skauty klubů NHL, kteří se shodli. Lepší to nebude. Nebo aspoň ne úplně brzy. „Nevidím žádné rozdílové hráče, kteří by to mohli změnit,“ povzdechl si jeden z nich směrem k dalším ročníkům. Naději znamenají jen dva obránci Stanislav Svozil s Davidem Jiříčkem, které teoreticky čekají ještě dva juniorské šampionáty. V zamčené části článku také najdete, v jaké situaci na příštím MS budou největší konkurenti české dvacítky.

Mluvit se skauty klubů NHL má jednu výhodu. Nejsou zatíženi žádnou politikou, vztahy ani jinými zájmy. Hledají talent a kvalitu. Zajímá je, jak je hráč schopný, co dovede. Proto vám taky řeknou pravdu, co vidí. Má to samozřejmě drobný háček, anonymně. Protože jejich zaměstnavatel jim zakazuje veřejně mluvit o hráčích, kteří ještě neprošli draftem. Plus se samozřejmě nehodí komentovat konkurenci. Názor ovšem mají.

Jejich poznatky mají smysl. Velký. Najdete v nich totiž reálný pohled na aktuální zásobu talentu. Deník Sport jich několik po mistrovství světa do 20 let oslovil. Základní téma znělo jasně: Dobře, teď na šampionátu Česko nemělo rozdílové hráče. Trenéři se rozhodli, že hlavní cestou je, že se k dobrému výsledku dá probránit. Svítí naděje, že za rok bude lépe?

„V Česku pořád najdete zajímavé hráče. Ale aktuálně ne takové, kteří vám v týmu udělají rozdíl, a víte, že mají schopnosti na první pětku NHL. Takové sledujete jinde,“ pronesl jeden z nich. „Očekávám, že i v dalším roce to bude úplně stejné. Nevidím žádné rozdílové hráče, kteří by to mohli změnit. Parta ročníků 2002 a 2003 je plus minus stejná jako ta letošní,“ dodal další.

Co udělá výjimečný hráč, jste mohli vidět teď u Němců. Tim Stützle odjel hned po MS rovnou do Ottawy, kde už může nakouknout do NHL. On, John-Jason Peterka a Florian Elias táhli tým zničený covidem, který v prvních dvou zápasech na turnaji postavil jen tři útoky a pět obránců. Víc lidí neměl. A přesto tři lídři dokázali ostatní strhnout k triumfu nad Slovenskem, Švýcarskem a Rusko se z Němců ve čtvrtfinále klepalo.

Naděje Svozil a Jiříček

V tuhle chvíli má Česko dva hráče, o které kluby NHL mohou mít v budoucnu větší zájem. Paradoxně jde o obránce, tedy kategorii, v níž český hokej hledal dlouho talent. David Jiříček se Stanislavem Svozilem se teď představili na MS ještě s košíkem, oběma je 17 let. Mohou z nich vyrůst výjimeční