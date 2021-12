Mlejnek postrádal disciplínu: Kanada nás nepřekvapila. Plnili jsme plán

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

„Kanada nás nepřekvapila. Jak jsme tady v minulé sezoně mistrovství světa 0:3 zakončili, tak jsme ho bohužel 3:6 začali,“ uvedl v pozápasovém hodnocení Mlejnek s připomínkou rok staré čtvrtfinálové porážky se stejným soupeřem.

„Čekali jsme od Kanady, že bude hrát velmi aktivně, že budou kvalitní a individuálně vyspělí. To se všechno potvrdilo. Na druhou stranu si troufám říct, že aby český juniorský nároďák porazil Kanadu, tak se musí sejít opravdu velké faktory. Ten hlavní v dnešním utkání byl, že jsme v jeho polovině nebyli disciplinovaní a Kanada proměnila dvě přesilové hry v pěti proti třem,“ dodal Mlejnek.

Obrat z 0:1 na 3:1 vzbuzoval naději, čtyřiačtyřicetiletý kouč však odmítl, že by byl český tým v přílišné euforii. „My jsme věděli, jaká je síla Kanady. Soupeř na naše vedení 3:1 zareagoval oddechovým časem a my jsme tlačili na hráče, aby se nadále drželi plánu utkání. Bohužel vedle oslabení ve třech a naší disciplíny byl také jedním ze zlomových momentů utkání gól domácích na 2:3, který jsme dostali ihned po oddechovém času soupeře,“ prohlásil český kouč.

Bylo zřejmé, že sebevědomí se v tu chvíli postupně stěhuje zpátky na stranu favorita. „Kanaďané poté, co srovnali na 3:3, byli velmi sebevědomí na kotouči a nám se druhá třetina vůbec nepovedla. Vyústěním toho byly i ty fauly. Mohli jsme hrát víc na kotouči, bylo tam hodně odhozených puků. Bohužel jsme nenavázali na výkon, který jsme předvedli na kotouči v první třetině. Sebevědomí potřebujeme a musíme ho držet šedesát minut,“ řekl Mlejnek.

Našel ale i pozitiva. „Mužstvo po celé utkání plnilo plán, který byl samozřejmě hlavně defenzivní. Velmi dobře jsme se pohybovali, ale negativní je, že na naší straně nebyla disciplína a zlomovým momentem byla ta oslabení ve třech,“ konstatoval Mlejnek.

Velkou ztrátou bylo zranění kolena jednoho z očekávaných tahounů týmu Davida Jiříčka. „Všichni víme, že David je velkou nadějí českého hokeje. Samozřejmě to mužstvo nějakým způsobem poznamenalo, na druhou stranu v týmu hrají beci jako Jirka Ticháček, David Moravec a Michal Hrádek, kluci, kteří hrajou extraligu, tak to musí vzít oni. Bohužel i tyhle věci k hokeji patří,“ uvedl Mlejnek.

Velkou premiéru na juniorském MS prožil brankář Jakub Málek. „Samozřejmě to pro něj byla složitá situace, na druhou stranu by to asi byla složitá situace pro každého. Stejně jako on neměli ani hráči přípravné utkání. Všichni dělali, co mohli,“ řekl Mlejnek.

„Obecně to má Kuba (Málek) velice složité. Součástí našeho mužstva je od dubna, kdy jsme mu jako první dali příležitost na mezinárodní scéně. Ale i když nemá historii mezinárodních zápasů, tak mu věříme. Myslím, že tu šanci dostal oprávněně. A já věřím, že společně s Honzou Bednářem dovedou mužstvo v následujících utkáních k solidním bodovým ziskům,“ doplnil Mlejnek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:47. Gut, 11:32. P. Novák, 12:23. Svozil Hosté: 04:00. McTavish, 12:46. Power, 19:31. Sebrango, 28:50. Power, 30:15. Power, 53:22. Zellweger Sestavy Domácí: J. Málek (Bednář) – David Špaček, Svozil, Ticháček, Jiříček (A), D. Moravec, Hrádek, J. Šedivý – P. Novák, Myšák (C), Koláček – J. Brabenec, Gut (A), Kulich – J. Konečný, Malát, I. Ivan – Kos, T. Urban, Jiruš – Ryšavý. Hosté: Garand (Brochu) – Seeley, Power, L. Cormier, K. Guhle (C), Zellweger, Sebrango, Lambos – Perfetti (A), S. Wright, Bourgault – Johnson, M. Bourque, McTavish – Neighbours (A), Greig, Sourdif – Guenther, Desnoyers, Cuylle – Bedard. Rozhodčí Brander, Iwert – Briganti, Slavikovskij Stadion Rogers Place, Edmonton