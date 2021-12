Covid na MS dvacítek: USA musí do karantény, prohrály kontumačně

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Tým USA musel na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě do karantény. Dva američtí hráči měli pozitivní test na koronavirus a jeden z favoritů turnaje tak nemůže nastoupit ke svému druhému utkání, v němž se měl dnes od 22:30 SEČ utkat se Švýcarskem. Evropské mužstvo si tak připíše kontumační výhru 1:0.