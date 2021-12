Kanadský talent (16) oslnil čtyřmi góly. Tak mladý dal hattrick jen Gretzky

Vojtěch Jiruš se snaží dohnat Owena Powera v úvodním zápase MS do 20 let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Šestnáctiletý talent Connor Bedard se podílel čtyřmi brankami na kanonádě hokejistů domácí Kanady na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu a při výhře nad Rakouskem 11:2 se stal nejmladším hráčem, kterému se takový počin povedl. Tým kouče Davea Camerona navázal na nedělní úvodní výhru nad českou reprezentací 6:3 a posunul se do čela tabulky před Finsko, které má po dvou zápasech také plný počet šesti bodů.