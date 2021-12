Jak se dvacítka dozvěděla o stopce. Snídaně? Ne! Karanténa a další testy

Kanadský obránce Owen Power před českým brankářem Jakubem Málkem v úvodním zápase MS do dvaceti let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Vojtěch Jiruš se snaží dohnat Owena Powera v úvodním zápase MS do 20 let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Druhý zápas mistrovství světa dvacítek byl kontumován, o jeho výsledku rozhodl COVID-19. Bohužel, po prohře Američanů se Švýcary, se stejným způsobem rozhodlo i o porážce českého výběru proti Finsku. Tým Karla Mlejnka měl původně nastoupit proti Suomi ve středu ve 20:00 českého času, nicméně zhruba dvě hodiny před úvodním vhazováním dorazila zpráva o kontumaci.

„Je to velmi nepříjemná situace pro nás pro všechny. Ale vzhledem k tomu, že už druhým rokem absolvujeme MS ve ztížených, covidových podmínkách, byli jsme připraveni i na scénář, že nějaká taková situace může přijít,“ posteskl si trenér Karel Mlejnek. Jeho svěřenci chtěli odčinit ve třetím vystoupení ve skupině nepovedený výkon z utkání s Německem. „Hráči už byli takticky připraveni a natěšeni na zápas s Finskem, po informaci z dnešního rána jsme ale okamžitě zareagovali, změnili program a už se stoprocentně soustředíme na zápas s Rakouskem,“ doplnil trenér.

O pozitivním nálezu byl tým informován těsně před tím, než měli hráči odejít ráno z hotelových pokojů na snídani. „V kontaktu s organizátory je Ota Černý, týmový manažer. Předpokládám, že dostal telefonát od pořadatelů, že máme pozitivní případ. Hned to poslal do naší týmové skupiny. Všichni dostali pokyn, aby zůstali na pokojích, že na nás byla „uvalena“ karanténa a že snídaně přijde za dveře, tak jak jsme byli zvyklí v prvních dnech po příletu do Kanady. Také jsme dostali zprávu, že nás všechny přijde otestovat zdravotník, což už se odehrálo,“ popsal první momenty po změně plánu tiskový mluvčí Ondřej Kalát.

Národní tým tak přišel už o třetí utkání na turnaji. Nejprve se kvůli obavám z nakažení novou variantou omikron zrušilo celé první kolo přípravných zápasů, kdy dvacítka měla hrát se Spojenými státy, aby den před Štědrým dnem organizátoři rozhodli o zrušení přípravného zápasu proti Švýcarsku, kvůli nakažení v řadách soupeře. Český výběr se tak stal nejvíce poznamenaným týmem šampionátu, protože přišel o všechny přípravné duely, a i o možnost bojovat o tři body v utkání ve skupině.

„Chtěl bych říct, že to pro mě byla překvapující zpráva, protože všichni naši hráči a členové realizačního týmu dodržují nařízení organizátorů a respektují turnajovou bublinu. Nicméně, naše všechny meetingy a videoporady proběhnou online. Rakousko tu odehrálo celkem tři zápasy, včetně přípravy, takže materiálu k přípravě herního plánu máme dostatek,“ doplnil český trenér.

O dalším postupu rozhodnou výsledky testů českých mladíků. Vzhledem k tomu, že Američané ve středu večer stále nevěděli, zda budou v turnaji moci pokračovat, dá se očekávat, že rozhodnutí „českého případu“ potrvá podobně dlouho. A to je problém, protože poslední klání ve skupině s Rakouskem je na programu zítra ve 22:30. „Věříme, že naše PCR testy budou negativní a že budeme moci nastoupit,“ uzavřel Mlejnek.

Tiskový mluvčí: Ve hře je i přeložení zápasu s Rakouskem

Bude mít česká dvacítka ještě možnost představit se na světovém šampionátu? „Večer zasedne direktoriát turnaje a situaci bude řešit. Informace je taková, že čekáme na výsledky testů a jediné, co můžu říct je, že výsledky budou až zítra,“ řekl ve středu večer tiskový mluvčí juniorské reprezentace Ondřej Kalát. Ve vzduchu je nyní reálně hrozba, že pokud by se kontumoval i zápas s Rakouskem, Češi by byli mimo čtvrtfinálové pozice.

Lze popsat první pocity poté, co jste se dozvěděli o pozitivním testu jednoho z hráčů?

„Člověk má v hlavě, že to může nastat už od chvíle, kdy se to včera stalo Američanům. Vlastně, abych řekl pravdu, člověk to má v hlavě už od přípravy se Švýcarskem, která se ze stejných důvodů neuskutečnila. Ale je to velké překvapení, opatření tu všichni dodržujeme, jsme denně testovaní.“

Nebyla šance, že by se váš zápas odložil?

„Co se týče včerejšího amerického zápasu, i toho našeho, tak ani v jednom případě nebyl prostor je posouvat. Jediné, co vím je, že my dnes budeme po ranním středečním testování absolvovat ještě jeden test večer. A pak ještě jeden zítra, takže je dost možné, že se zápas s Rakouskem neodehraje v původním termínu. Možná je ta situace jiná, ale dnes ráno jsem mluvil s tiskovým mluvčím IIHF a ten říkal, že ani Američani stále neví, zda mohou pokračovat. Možná to bude i náš případ, že se o dalším vývoji rozhodne až zítra dopoledne, nebo odpoledne.“

Přesný čas, dokdy se rozhodne o dalším postupu, se tedy neví?

„Ne, přesný čas nemáme.“

Zůstává stejný režim izolace i pro hráče s pozitivním testem?

„Zůstává na pokoji a můžu říct, že nemá vůbec žádné příznaky. A vzhledem k tomu, že to může být falešná pozitivita, tak by měl absolvovat testování ve stejném režimu, jako ostatní.“

MATCH OVERVIEW LEGACY