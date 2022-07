Dva gólmani vzdali MS dvacítek. Docela jim rozumím, říká kouč Pavelec

Nick Malík si zachytal na posledním MS do 20 let, v příští sezoně by měl mít větší roli v Třinci • Michal Beránek (Sport)

Čtyři gólmani na tři místa. Jeden tedy půjde z kola ven a další dva vzdali boj předem. Nick Malík a Jakub Málek se rozhodli, že nebudou startovat na srpnovém hokejovém mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Dávají přednost přípravě ve Finsku u svých klubů. Malík už v minulé sezoně válel za KooKoo Kouvola, vsetínský Málek po ní podepsal kontrakt v Illves Tampere.

V Brně tak mají trenéři k dispozici na kempu kvarteto Jan Bednář (Acadie-Bathurst, QMJHL), Daniel Král (Liberec), Patrik Hamrla (Rimouski, QMJHL) a Tomáš Suchánek (Tri-City, WHL). „Myslím, že nikdo jiný nepřibude, nominace byla jasná. Další gólmani nejsou,“ říká Ondřej Pavelec , nový kouč brankářů U-20.

Na „finské“ duo se vůbec nezlobí. Byť Nick Malík odmítl start i na předchozím MS v zimě. „S oběma jsem mluvil. Mají podepsáno ve Finsku a řekli, že se pojedou připravovat na těžkou na sezonu tam. Nevidím v tom žádný problém. I když nároďák znamená hodně, docela jsem jejich situaci pochopil a rozuměl jim. Je jasné, že termín turnaje v tom mohl hrát roli. Pro kluky je to složité, nikdo se nechce zranit. Nedá se nic dělat. Jsou tady ti, kteří chtějí jet. Hrát má právo se rozhodnout podle svého. Takhle to chodilo vždycky,“ nehledá ve verdiktu dvou mladíků senzaci. Přesto je i v brankovišti Česka slušná konkurence, která pár zajímavých jmen vyšachovala.

Nedostalo se například na devatenáctiletého Pavla Čajana, vyhlášeného nejužitečnějším hráčem svého týmu Kitchener Rangers v OHL. Na šampionát se naopak podívá Ondřej Pavelec (34), jen v jiné než hráčské roli. „Poprvé uvidím Edmonton v létě,“ těší se. „Zimy jsou tam šílené,“ nezapomíná na zážitky z NHL.

Od pondělí cepuje své nadané následovníky. Tuší, jak se musí v půlce července v těžké výstroji cítit. „Termín mistrovství je trošku jiný, než na jaký jsou kluci zvyklí. Přejít z letní přípravy na led není nic jednoduchého. Začátek je pomalejší, ale bylo to dobré. Stejně jako u hráčů v poli,“ shrnul první trénink v Brně-Lužánkách.

Své svěřence teprve začíná poznávat, s žádným dosud nepracoval. V předchozích třech letech se po konci své aktivní kariéry zúčastňoval jen jednoho týdenního letního kempu. Hráče musí v příštích dnech pořádně načíst. Něco nastudoval z videa, přesnější úsudek si udělá naživo z ledu. „Času je hrozně málo, turnaj je za dveřmi. Ale všichni měli dobrou sezonu. Vybrali se tihle a já za nimi stojím,“ podotkl. „To, co bylo, dobrý. Ale teď to začíná od znova,“ dodal.

Aktuálně nedokáže (anebo nechce) odhadnout, kdo má největší šanci vstoupit do šampionátu v pozici jedničky. Nicméně se očekává, že hlavní kouč Radim Rulík vsadí na Jana Bednáře, nejstaršího a nejzkušenějšího ze čtveřice. „Uvidíme,“ pousmál se Pavelec.

Bývalému brankáři Karlových Varů bude v srpnu dvacet let. Jako jediný je ročník 2002. Ostatní se narodili až v dalším roce. I k perspektivě trenérský štáb lehce přihlížel. „Na turnaji je to z velké části o hlavě. Někdy se to nevyvíjí podle představ, ale jeden moment může všechno otočit. I na tuhle zkušenost se těším,“ líčí kouč gólmanů. „Je chodit v červenci na led a hrát v létě mistrovství světa, ale situace je pro všechny stejná. Kluci to věděli dopředu a podle toho se zařídili. Musí se s tím poprat,“ vzkázal jim.

Kromě Malíka s Málkem se vzdal účasti na MS obránce Michael Krutil, který je nyní na development kempu Chicaga a v příští sezoně má oblékat dres pražské Sparty. „Jestli nechtějí a mají k tomu důvody,“ pokrčil rameny Rulík. „Stejně to nezměním. Chci, aby reprezentovali hráči, kteří mají chuť a nadšení a ve výběru se chtějí rozkrájet o to, aby se udělal dobrý výsledek. Ti mě zajímají, ostatní ne,“ doplnil rázně.

Nejistý je start kapitána Jana Myšáka, jehož trápí zdravotní problémy. „Pokud bude v pořádku, chce odjet,“ potěšilo hlavního kouče, který vede zároveň extraligové Pardubice.