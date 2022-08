Rulík před MS: Článek o medaili mě vyděsil. O ní se teď bavit nemůžeme

Od soustředění v Brně si tým prošel určitým vývojem. Máte ho teď tam, kde jste si přál, že bude?

„Snažili jsme se, abychom nepromarnili jedinou minutu a udělali co nejvíc práce. Je strašná škoda, že jsme první týden neměli kluky, kteří odjeli na nováčkovské kempy NHL. Dorazili pak do Brna na tři dny, cestovali jsme do Finska, dávali jsme všechno za pochodu dohromady. Teď nám vypadli dva beci, David Moravec má těžkou angínu, bohužel se už nepřipojí. David Jiříček byl pozitivní na covid, nakonec přiletěl dnes, v pondělí. Takže až teď jsme kompletní.“

Když dostávají hráči otázky, co se dá od týmu čekat, všichni mluví o pohybu, bruslení, velkém nasazení. Pochopili nastavený směr správně?

„No, zrovna dnes jsem si četl jeden článek o nějaký medaili. To jsem se úplně vyděsil. Tohle napíšou lidi, kteří nemají přehled, s jakými hráči jdeme do turnaje a proti komu jdeme hrát. Jednoho našeho hráče, který hraje ve Finsku, jsem se ptal, jestli od něj z juniorky někdo přijel na mistrovství. Hned vypálil, že ani jeden, ale že z klubu jich tam pár je, jen všichni nastupují v áčku. Pokud nebudeme mít kluky, kteří hrají na farmě, nebo jinde dospělý hokej a nebudeme mít v kádru 80 % takových hráčů, tak se o medaili mluvit nedá.“

Vážně ne?

„Ne, nechci nic snižovat. Jen se o medaili nemůžeme vůbec bavit. My se samozřejmě budeme snažit dělat maximum, jenže síla Ameriky, Kanady, Švédska a Finska je aktuálně obrovská. To není alibi, ale fakt. Jsou jinde. Dokud nebudeme mít hráče v 19 letech v elitních soutěžích? Nemůžeme jim konkurovat.“

S čím budete po turnaji tedy spokojený?

„Byl bych rád, kdybychom měli dobrý pohyb, plnili systém, který chceme hrát a postoupili do play off. Tam bychom byli nadšeni, kdybychom si mohli zahrát velký zápas.“

Zůstáváte tedy hodně při zemi. V čem je největší rozdíl, pokud konkrétně u Finska jde prakticky celý tým na turnaj s velkou zkušeností z dospělého hokeje, zatímco vy to máte opačně?

„Konkrétně finští hráči jsou na takové úrovni, že když jdou hrát za chlapy, nepoznáte rozdíl. Pokud to dopředu nevíte, nevšimnete si, že jde o juniora. Kluci jsou vybaveni neskutečně bruslařsky, technicky. Pracuje se s nimi i do systému. Zaslouženě hrají nejvyšší soutěž.“

Co chybí k tomu, aby i Česko mělo větší počet hráčů v dospělých soutěžích?

„Třeba bych to vůbec nehledal v trenérech. Pokud podle mě mají talentovaného kluka, který je na tom dobře bruslařsky, zařadí ho do extraligy. Kulich, Jiříček, Ticháček, Svozil než odešel do Ameriky... To není o tom, že by někde měli větší trpělivost a jinde ne. Kluci na to prostě měli. Působí to na mě tak, že trenéři v extralize brzdou nejsou. Zásadním krokem je, že se teď zúžily mládežnické soutěže, týmů v juniorce bylo strašně moc. Víte, co je teď nejdůležitější? Pracovat na zkvalitnění tréninkového procesu. Pokud se tohle povede, ještě s nějakou konkrétní vazbou na školu, máme bod odrazu. Jestli se tohle povede, věřím, že Kulichů nebo Jiříčků bude víc.“

Lídrem vašeho týmu je Jan Myšák. Jede na svoje třetí MS, jen poslední sezonu strávil celou v kanadské juniorce, paradoxně po dvou, kdy si zahrál vždycky za dospělé. Je i tohle brzda?

„U Honzy je vidět, že jezdil na kempy NHL, je draftovaný, teď ho čeká kemp znovu. Je v kontaktu s tím nejlepším hokejem a ví moc dobře, co to obnáší. Přístupem k tréninku, k zápasu, jak vším žije? Pro mě je to jednoznačně hráč, který k lídrům patří a bude kapitánem.“

V Litvínově jste ho netrénoval. Ale je pravda, že jste si ho chodil do mládeže obhlížet?

„No jasně, bodoval v každém zápase, vědělo se o něm i v kabině áčka. Chodil jsem se na něj dívat, protože mě zajímalo, jakým způsobem se prosazuje. Shodou okolností jeho táta působil u áčka jako doktor, tak jsem měl informace z první ruky. Ale chodil jsem se dívat i na jiné kluky, zajímalo mě to. Od žákovské kategorie z něj byl koncový a rozdílový hráč, něco jako Dominik Kubalík v Plzni.“

Borcem, který tedy má za sebou to, co byste si přál, je David Jiříček. Nastoupil v květnu už i na dospělém MS. Je reálné, že nastoupí už v úterý proti Slovensku, když ho negativní testy na covid pustily do Edmontonu až teď?

„To určíme až po tréninku, bavíme se před ním. Ale myslím, že nastoupí. Pokud bude všechno v pořádku, proti Slovensku by nastoupit měl. Je to jeden z kluků, který extraligu hrál pravidelně. Jsme strašně rádi, že je tady, prošel si karanténou, zvládl to do mistrovství. Naštěstí jsme v Kanadě už žádný další pozitivní test neměli. David je pro nás velmi důležitý hráč. Pokud si toho na sebe nebude brát moc, zvládne hrát jako v extralize, stane se pro nás jednoznačně přínosem.“

Vybavím si dospělé MS, kdy Libor Zábranský kladl Davidu Jiříčkovi na srdce, že nemusí v každém střídání dělat nějakou fantastickou věc, není potřeba tak tlačit na pilu. Sem míříte?

„Beky má na starosti Marek Židlický, je s klukama v dennodenním kontaktu a řeší s nimi všechny praktické věci. Ale ano, v tomhle duchu to je. Věříme Davidovi, že v zápasech pozná, kdy na hranu rizika jít.“