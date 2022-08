MS U20 ONLINE: Finsko - Česko 3:3. Bitva s favoritem se prodlužuje

Česká dvacítka je znovu v akci. Na mistrovství světa v Edmontonu hraje výběr trenéra Radima Rulíka druhý zápas ve skupině proti Finsku. Po parádním nástupu, kdy se Čechům díky trefám Jaroslava Chmelaře a Jiřího Kulicha povedlo jednoho z favoritů turnaje parádně zaskočit, se Seveřané dokázali ve druhé třetině vrátit do hry, smazat české vedení a dokonce se dostat do vedení. I díky zaváhání finského gólmana se ale výběru kouče Radima Rulíka podařilo srovnat. Zápas jde do prodloužení. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.