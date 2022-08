Buldok Szturc: Za každou cenu do brány! Věříme si, covid se neřeší

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu do slovenské sítě • ČTK / AP / Jason Franson

První vrchol zdolali. Čeští hokejoví junioři vstoupili do odloženého mistrovství světa proti Slovensku těsnou výhrou v poměru 5:4. Tři body necelé dvě minuty před koncem vystřelil českému výběru osmnáctiletý centr Gabriel Szturc. Poté, co Slovensko stáhlo v závěru utkání dvoubrankovou ztrátu, přebral Szturc u modré čáry kotouč a drzým průnikem zasadil Slovensku rozhodující úder. Zároveň popáté spustil píseň Karla Gotta Bum, bum, bum - nový gólový song národního týmu. „Pořád jsme měli víru v naší hru. Slováci špatně střídali, chtěl jsem se za každou cenu natlačit do brány,“ popisoval pak šťastný střelec pro iSport. Mluvil i o tom, jak se v Kanadě tentokrát (ne)hledí na covid.

Kolik vám už přišlo gratulací k nádherné brance?

„Ještě jsem to nestihl pročíst. Za chvíli se na to vrhnu.“

Dal jste hodně důležitý gól po těžké facce, kdy Slováci stáhli dvoubrankové manko a mohlo se jít do prodloužení. Jak se to celé seběhlo?

„Viděl jsem, že Standa Svozil má puk a Slováci šli špatně střídat, takže jsem toho využil a najel si na střed. Puk dostal do strany Špágr (David Špaček), ten mi to dával a já jsem se chtěl za každou cenu natlačit do brány a vystřelit. Vyšlo to. Jsem za to rád, protože nakonec je z toho vítězný gól, takže super.“

Vstup do zápasu ovšem tak ideální nebyl. Co se dělo v kabině za stavu 0:2?

„Pořád jsme věřili v systém a v to, že když budeme makat a budeme se tlačit do brány a střílet, že to všechno přijde. Věděli jsme, že máme čtyřicet minut před sebou. Nemuseli jsme zmatkovat, soupeře jsme přestříleli, měli jsme převahu, ale bohužel nám dali dva góly, což rozhodně není ideální vstup do turnaje.“

Tým se přesto nezlomil. V čem vidíte hlavní důvod?

„Pořád jsme měli víru v naší hru. Slovensko jsme tlačili a věřili jsme. Ve druhé třetině jsme stav obrátili, ta byla suprová. Bohužel v závěru zápasu jsme si zbytečnými fauly přitížili.“

Bylo to svým způsobem šílené utkání: dvoubrankové manko, pak vedení, srovnání stavu a nakonec vaše rozhodnutí. Může vám v konečném důsledku takový vstupní duel prospět?

„Myslím si, že ano. Chybami se člověk učí a určitě je dobré, že jsme si ukázali, že můžeme otočit výsledek z 0:2 a můžeme zůstat v klidu, pokud budeme hrát disciplinovaně, agresivně a budeme plnit systém. Všechno se dá zvládnout. Věříme si.“

Co nebylo ideální a je třeba zlepšit do dalších utkání?

„Určitě bychom mohli dát více gólů. (smích) Pokud budeme vést, můžeme zápas v klidu dohrát a nemusíme si ho ztěžovat.“

Vy jste jedním z hráčů, kteří nebyli na prvním, zrušeném šampionátu z přelomu roku. Jak to vnímáte?

„Jsem rád, že tady můžu být a že jsem se dostal do týmu. Je to všude na světě velmi sledovaný turnaj. To je skvělé. Letní termín je sice netradiční, o Vánocích už mají hráči za sebou více zápasů, ale přesto na to pořád všichni fanoušci koukají. Při zápase stejně nevnímáte, jestli je léto nebo ne.“

Poslední mistrovství se nedohrálo kvůli rozšíření koronavirové nákazy. Nyní se covid-19 v Edmontonu hlídá?

„Žádná opatření nemáme. Všiml jsem si, že pořadatelé a další lidé kolem nás nosí roušky, ale nás se to netýká. Měli jsme covidový test předtím, než jsme do Edmontonu jeli. To bylo vše. Před zápasem nebo po něm vůbec testy neproběhly.“

Juniorská reprezentace přišla s novou písničkou po vstřelených brankách, Maxim Turbulenc nahradil Karel Gott. Jste se změnou spokojený?

„Mně se to líbí a jsem rád, že vybrali zrovna písničku Dám dělovou ránu.“