Úžasný gól na MS juniorů! Kanaďan kouzlil proti Lotyšsku jednou rukou

Kanadští mladíci se radují z trefy do sítě Lotyšska na MS juniorů • ČTK / AP / JASON FRANSON

To byla paráda! Kanadský útočník Ridly Greig se na mistrovství světa juniorů blýskl krásnou akcí. Prospekt Ottawy se v nočním utkání proti Lotyšsku dostal v 38. minutě do samostatného úniku, stíhali ho však dva obránci, tak… Předvedl úžasný um jednoruč! Domácí favorit zvládl vstup do odloženého šampionátu vítězně, vyhrál 5:2.