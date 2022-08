ONLINE: USA - Česko 2:3. Dvacítka vede nad obrem! Oslabení na pět minut

Hokejisté USA do 20 let vyzvou Českou ve čtvrtfinále šampionátu v Edmontonu • ČTK / AP / Jason Franson

Čeští hokejisté do 20 let oslavují gól Matyáše Šapovaliva (uprostřed) proti USA

Boj o zázrak proti zřejmě nejtěžšímu soupeři. Zřejmě tak by se dala nazvat situace, ve které čeští hokejisté do 20 let nastupují čtvrtfinále mistrovství světa v Kanadě. V cestě do bojů o medaile stojí silné Spojené státy americké, tedy soupeř, nad kterým Češi naposledy vyhráli v prosinci 2011. Zatímco výběr USA má za sebou vydařenou základní skupinu bez jediné porážky, mužstvo kouče Radima Rulíka se musí vzpamatovávat z nečekané prohry s Lotyšskem. Bude zápas s Američany posledním českým představením na turnaji, nebo se povede senzace? V brance chytá Tomáš Suchánek. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.